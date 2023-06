“Nessuna crisi tra i Prelemi, distanti per lavoro”, le parole dell’amico di Giulia Salemi Stando alle parole di Domenico Zambelli, amico di Giulia Salemi, non ci sarebbe nessuna crisi in atto tra l’influencer e Pierpaolo Pretelli, che sarebbero distanti solamente per questioni lavorativi. I Prelemi, quindi, sarebbero ancora una coppia.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna crisi in atto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. A smentire i gossip delle ultime settimane è stato Domenico Zambelli, amico della nota influencer, in questi giorni a Formentera per lavoro insieme all'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Le parole dell'amico di Giulia Salemi: "Distanti per motivi lavorativi"

Ai microfoni di 361 Magazine, Domenico Zambelli ha parlato di cosa sta succedendo tra la coppia dei due ex gieffini. L'uomo, amico di Giulia Salemi, si trova in questi giorni a Fromentere insieme a Pretelli per l'evento Vip Champion. "Nessuna crisi in atto, sono distanti per motivi lavorativi", ha detto, rassicurando i fan dei Prelemi. Non ci sarebbe quindi l'intenzione di lasciarsi o di prendere strade diverse, ma sarebbe solamente un gossip sul loro conto, stando a questa ultima versione, privo di fondamento.

I gossip sulla crisi dei Prelemi

A lanciare per primo il gossip di una presunta crisi tra Pretelli e Salemi era stato Dagospia, definendo lo showman come "ex signor Salemi". Poi la segnalazione dei fan, che avevano notato il fatto che i due avevano cenato in tavoli diversi, addirittura incontrandosi per caso nello stesso ristorante e non uscendo insieme come coppia. In seguito, con il passare dei giorni, erano tornati a farsi vedere insieme in occasione del compleanno di Alberto De Pisis, pubblicando uno scatto insieme. Nessuna parola però sulla crisi, che ora sembra passata, ammesso che ci sia mai davvero stata, dal momento che i due diretti interessati non si sono esposti.