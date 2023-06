Torna il sereno tra Pierpaolo e Giulia Salemi, Pretelli: “Così le chiederò di sposarmi” Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno definitivamente esuberato la loro crisi. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, l’influencer ha spiegato di avere immaginato di chiedere alla fidanzata di sposarlo durante il concerto dei Coldplay. Poi ha rettificato: “Magari aspetto un altro paio di concerti”.

A cura di Stefania Rocco

Dopo il recente periodo di crisi, è tornato il sereno tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. È stata un’ammissione dell’influencer a lasciare intendere che il momento peggiore sarebbe passato. A indagare a proposito della situazione che i due stanno vivendo è stato Alberto Matano, conduttore del programma, che ha posto a Pier qualche domanda a proposito del rapporto con Giulia. Lo spunto è arrivato dal concerto tenuto dai Coldplay a Napoli, concerto che ha visto registrare un boom di proposte di matrimonio da parte dei fan. Matano ha quindi chiesto a Pretelli cosa ne pensasse. E la sua risposta è stata sorprendente.

Pierpaolo Pretelli e la proposta di matrimonio a Giulia Salemi

“Pier, che dici dello stadio che diventa una sorta di agenzia matrimoniale?”, ha chiesto il giornalista a Pierpaolo, cercando di invitarlo a esporsi. Pretelli non si è lasciato pregare: “Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi”. “Non so come la prenderà lei, non mi sembra la tipa da Gigione”, gli ha fatto notare Matano e Pierpaolo ha rettificato: “Magari con Giulia proverò anche io al concerto dei Coldplay”. Parole che sono suonate come una promessa, tanto che il padrone di casa glielo ha fatto notare: “Quindi è una notizia”. A quel punto, però, Pierpaolo ha rettificato: “Fammi sentire prima un altro paio di concerto”.

La crisi vissuta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno vissuto un periodo particolarmente difficile. La coppia di influencer ha vissuto la prima crisi a inizio anno, resa nota da Giulia in diretta al Grande Fratello Vip. Tempo qualche settimana, tuttavia, e i due riuscirono a recuperare. Sembravano essersi allontanati nuovamente di recente, una situazione che aveva allarmato i loro fan. Ma le dichiarazioni rese oggi da Pierpaolo dimostrano che tutto è stato dimenticato.