video suggerito

Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa “rinuncia” a Juliana Moreira per salvare il cibo del gruppo Edoardo Stoppa ha la possibilità di passare alcuni minuti con sua moglie all’Isola dei Famosi, pena la riduzione del riso settimanale per il gruppo. Il naufrugo decide quindi di rinunciare, limitandosi a un abbraccio e a soli 30 secondi con lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Isola dei Famosi vuole i suoi sentimentalismi e quello di stasera vede protagonisti Edoardo Stoppa, naufrago di questa edizione, e la moglie Juliana Moreira, che per questa puntata di lunedì 29 aprile lo ha raggiunto direttamente in Honduras, per un incontro a sorpresa. Stoppa, che pare essere tra i naufraghi più amati di questa edizione, non solo da parte del pubblico ma soprattutto da parte degli altri concorrenti, per le sue qualità di leadership, capacità organizzative ed abilità nell'accensione del fuoco, è stato però sottoposto a una prova di resistenza affatto semplice da affrontare.

Juliana Moreira in Honduras per suo marito Edoardo Stoppa

Se Vladimir Luxuria, la conduttrice del programma, aveva anticipato un incontro romantico senza discussioni, ha svelato successivamente l'entità della prova alla quale Stoppa sarebbe stato sottoposto. Incontrare Juliana Moreira significherà, infatti, rinunciare a parte o tutto il riso settimanale destinato al gruppo. Qualcosa che, una volta svelata a Juliana Moreira, genera subito una reazione di commozione in lei: "Edoardo non dirà mai di sì, conserverà il riso per il gruppo".

Stoppa resiste alla tentazione

Il momento dell'incontro avviene inizialmente a distanza, con Stoppa che a sorpresa, girandosi verso il mare, vede Juliana Moreira su una zattera a pochi metri di distanza. A quel punto deve scegliere cosa fare. A parte un minuto "gratuito" da spendere con la moglie, tutto il tempo eccedente ridurrà la quantità di riso che verrà consegnato al gruppo in settimana. È la stessa Juliana Moreira a lanciare messaggi da lontano al marito dicendogli di rinunciare, per non penalizzare gli altri, tanto che Stoppa sembra non cogliere il senso della possibilità di approfittare del minuto di bonus che la conduttrice gli concede. Quando sale sulla pedana bacia con passione la moglie, si commuove, ma prima ancora che scadano i primi 30 secondi torna verso la clessidra per non perdere nemmeno un chicco di riso per il suo gruppo, cosa che gli fa guadagnare gli elogi di Luxuria e di tutto lo studio.