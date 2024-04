video suggerito

Isola 2024, Daniele a Sonia Bruganelli: "Nei tuoi commenti nessuna genialità. Vivo un momento cupo e doloroso" Il naufrago, nella puntata dell'Isola dei famosi 2024 del 29 aprile, ha aggiunto: "Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al dolore che sto vivendo nella mia vita reale".

A cura di Daniela Seclì

All’Isola dei famosi 2024, battibecco tra Sonia Bruganelli e Daniele Radini Tedeschi. Dopo essersi assentato per alcuni accertamenti, il naufrago si è ricongiunto al gruppo, ma ha detto di trovare i suoi compagni di avventura brutti e sporchi. In diretta, nella puntata in onda lunedì 29 aprile, Vladimir Luxuria ne ha parlato con lui accusandolo di avere un "complesso di superiorità". È seguito un battibecco tra il naufrago e Sonia Bruganelli. Ma andiamo con ordine.

Isola 2024, Daniele e il complesso di superiorità

Vladimir Luxuria ha incalzato Daniele Radini Tedeschi: "Tu soffri di complessi di superiorità secondo me". Ma il concorrente ha replicato: “Sono tornato, li ho trovati male e pensavo quasi di andare via. Poi, per spirito cristiano sono rimasto. Ho anche pescato un pesce". Allora è intervenuta Sonia Bruganelli e ha puntato il dito contro il gruppo, reo di mettere in evidenza naufraghi come Daniele:

Continuo a non vederlo molto credibile. Siete voi del gruppo a rendere personaggi chi si stacca da voi. Un Daniele qualsiasi, con tutto il rispetto, non è che dica o faccia queste genialità, ma assurge a un ruolo da protagonista.

La replica di Daniele a Sonia Bruganelli

La replica di Daniele Radini Tedeschi non si è fatta attendere: “Io conosco la tua voce e devo dire che genialità non ne ho afferrate. Ho sentito dei tuoi commenti. Non le capisco? Evidentemente non sono pagato per parlare di te, non mi occupo di te". Poi, ha spiegato perché si definisce "vinto":

Il discorso del vinto e del perdente per me è molto importante. Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore.