All’Isola dei Famosi tutti contro Arthur: “Ha nascosto lo spray anti zanzare, fai schifo” All’Isola dei Famosi il gruppo toglie ad Arthur lo scettro di leader per aver nascosto due bombolette spray anti mosquitos. Pesantissime le accuse di Bastianich, ma lui nega tutto: “Ho la coscienza a posto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sono giorni duri per Arthur a L'Isola dei Famosi. Il concorrente, che era leader della settimana, è stato detronizzato da questa carica dagli altri concorrenti. L'annuncio è arrivato nel corso della puntata del 29 aprile, con Luxuria che ha aperto l'appuntamento proprio raccontando di questo aggiornamento, maturato in un contesto difficile, visto il momento che i naufraghi stanno vivendo. Giunti quasi a metà strada del percorso, i naufraghi stanno vivendo delle serie difficoltà con la carenza di cibo.

Le accuse di Bastianich

Ma il vero motivo della rottura tra Arthur e il gruppo è dipeso da un'altra questione, ovvero lo spray contro i mosquitos gate. In base alle accuse mosse dai concorrenti verso il leader, ruolo che Arthur condivideva con Aras, lui avrebbe tenuto nascoste due bombolette spray agli altri concorrenti, già molto in difficoltà proprio con i mosquitos. La puntata si è aperta con parole di rabbia da parte di Joe Bastianich:

Io qui ogni cosa che faccio, la faccio per tutti. Un leader che ruba agli altri concorrenti, non va solo eliminato come leader, ma come concorrente. Mi fa schifo. Sei una persona di basso livello perché rubi ai tuoi amici.

Durissime accuse alle quali Arthur ha risposto con molta naturalezza e tranquillità: "Io non ho mai rubato, da leader a criminale è un attimo. Ho messo lo spray in borsa la prima settimana, l'altro l'avevo con me e chi è venuto a chiedermelo l'ho dato senza problemi. Ho la coscienza pulita".

L'intervento di Sonia Bruganelli

Interviene prontamente Sonia Bruganelli da studio, che dà voce a un sospetto: "A me sembra che abbiate costruito anche questa cosa per farlo fuori, lui che è un personaggio un po' fuori dal coro". Interviene Edoardo, che aggiunge un'accusa a un'altra naufraga: "Quando sono tornato da malattia ho saputo che molti mi avevano accusato di aver preso cibo dalla produzione, tra queste c'era Khady. Ora compare questo spray nella sua borsa e chissà come mai, per questo ho detto di lei "faccia da tolla". Khady risponde a modo suo:

Sono finita nel mirino per errore, mannaggia, in tanti poi mi hanno chiesto perché lo avessi fatto e ammetto di non essere stata consapevole di aver avuto lo spray, tant'è che io stessa sono stata vittima delle zanzare nella notte.