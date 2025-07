video suggerito

Andrew Garfield e Monica Barbaro: è amore ufficiale tra baci e tenerezze a Wimbledon Andrew Garfield ufficializza la storia d’amore con Monica Barbaro al settimo giorno di Wimbledon. La coppia si scambia baci e tenerezze, confermando il rumors dopo i baci al Glastonbury Festival. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il settimo giorno del torneo di Wimbledon ha regalato un momento di grande romanticismo che ha fatto battere il cuore agli appassionati di gossip. Andrew Garfield e Monica Barbaro hanno infatti ufficializzato la loro relazione amorosa, arrivando mano nella mano al prestigioso torneo tennistico e non risparmiandosi effusioni pubbliche che hanno confermato definitivamente i rumors che circolavano da mesi.

La coppia coordina i look e conquista il Centre Court

La star di Spider-Man, 41 anni, e l'attrice americana, 35 anni, hanno scelto di coordinarsi perfettamente per l'occasione, optando entrambi per eleganti completi total white in perfetto stile tennistico. Monica ha sfoggiato un abito aderente che ha messo in risalto la sua forma fisica impeccabile, mentre Andrew ha puntato su un look più casual ma altrettanto raffinato con camicia, pantaloni e un maglione gettato sulle spalle, completando il tutto con un berretto da baseball. I due piccioncini non hanno nascosto la loro complicità, concedendosi baci e carezze mentre assistevano all'azione dal vivo. L'attore britannico è stato immortalato mentre si avvicinava alla compagna per un bacio furtivo, in un momento di tenerezza che ha fatto sciogliere i cuori dei presenti.

Il debutto dopo i baci al Glastonbury

Questa apparizione pubblica arriva dopo che la coppia aveva già fatto parlare di sé la settimana precedente al Glastonbury Festival, dove secondo i testimoni presenti si erano lasciati andare a momenti di grande intimità. Un osservatore aveva raccontato al The Sun che Andrew e Monica rappresentano "la cosa vera" e che erano stati visti baciarsi, abbracciarsi e tenersi per mano tra l'area VIP e il campo principale del festival. I due avevano soggiornato nelle lussuose tende teepee del festival, confermando che la loro relazione stava procedendo a gonfie vele. I rumors sulla loro storia d'amore circolavano già da febbraio, ma solo ora hanno deciso di mostrarsi pubblicamente come coppia.