Harry Styles e il video dei baci a una donna misteriosa a Glastonbury: "Aveva occhi solo per lei" Un bacio lunghissimo davanti a tutti a Glastonbury: lui è Harry Styles, ma l'identità della ragazza è sconosciuta.

L'ex frontman degli One Direction torna a far parlare di sé per la vita sentimentale. Harry Styles, 31 anni, è stato immortalato mentre si scambiava baci appassionati con una donna sconosciuta durante i festeggiamenti al Glastonbury Festival. Le immagini, pubblicate dal Sun e che stanno facendo il giro del web, mostrano il cantante in atteggiamenti intimi nell'area VIP della manifestazione musicale.

L'incontro nell'area riservata del festival

La scena si è consumata nelle prime ore di ieri, quando Styles è arrivato al festival insieme al suo entourage, tra cui il noto produttore musicale Kid Harpoon. Intorno all'1.45, il cantante si trovava nell'area riservata ai vip quando ha fatto il suo ingresso la donna che ha catturato la sua attenzione. I testimoni raccontano di un approccio graduale ma inequivocabile: lei lo ha salutato con tre baci sulla guancia, poi lui le ha preso la mano accompagnandola sulla pista da ballo. Un crescendo di intimità culminato in un bacio che è durato ben 12 secondi, fa sapere il Sun, sotto gli occhi di decine di persone.

"Non sembravano preoccuparsi di chi li guardava"

Uno spettatore presente alla scena ha fornito dettagli precisi dell'incontro: "Harry aveva occhi solo per questa donna. Si è presentato con alcuni amici, ma non appena lei è arrivata, sono stati quasi inseparabili". La testimonianza continua descrivendo l'evolversi della situazione: "Poco meno di un'ora dopo il loro arrivo, si sono baciati di fronte a molte altre persone e non sembravano preoccuparsi di chi li stava guardando. Sembrava che entrambi si stessero divertendo e che si conoscessero da un po', visto che erano molto intimi". Questo episodio segna il primo avvistamento pubblico di Styles in compagnia femminile dopo la fine della relazione con l'attrice canadese Taylor Russell, conclusasi lo scorso maggio. Per ora, l'identità della donna rimane un mistero, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan e dei media specializzati nel gossip internazionale.