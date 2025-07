L’azienda di Andy Byron e Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il caso Coldplay: “Avviata un’indagine formale”

Astronomer, l’azienda di Andy Byron e Kristin Cabot, pubblica un comunicato ufficiale dopo il caso del concerto dei Coldplay, durante il quale la coppia di colleghi ha reagito in malo modo dopo essere stata immortalata dalla kiss cam. Le parole in una nota diffusa su X: “Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard di condotta e responsabilità”.

Astronomer, l'azienda di Andy Byron e Kristin Cabot, rompe il silenzio dopo il caso del concerto dei Coldplay di Boston, durante il quale la coppia di colleghi (rispettivamente Ceo e Capo delle Risorse Umane) ha reagito in malo modo dopo essere stata immortalata dalla kiss cam. Le parole in un comunicato ufficiale diffuso su X: "Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard di condotta e responsabilità".

La reazione di Astronomer dopo il caso di Andy Byron e Kristin Cabot

Il caso di Andy Byron e Kristin Cabot, la coppia di colleghi beccata al concerto dei Coldplay tenutosi a Boston qualche giorno fa, ha fatto in poche ore il giro del mondo. I due, presunti amanti, sono stati immortalati insieme dalla kiss cam all'evento ma, appena si sono accorti di essere finiti sul maxi schermo, si sono subito allontanati, suggerendo che tra loro potesse non esserci una relazione ufficiale.

Poco fa, l'azienda per cui lavorano rispettivamente come Ceo e Capo delle Risorse Umane ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale pubblicato su X: "Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard di condotta e responsabilità".

Il Consiglio di Amministrazione, adesso, ha avviato un'indagine formale sulla vicenda: "A breve condivideremo ulteriori dettagli", le parole.

La precisazione sulla collega Alyssa Stoddard

Come si legge nel comunicato, inoltre, Alyssa Stoddard, la presunta donna che nel video divenuto virale si trovava accanto alla coppia e sorrideva imbarazzata dalla situazione, "non era presente all'evento", così come "nessun altro dipendente è apparso nel video". Infine, la smentita sul fatto che Andy Byron avesse pubblicato a sua volta una nota ufficiale: "Non ha rilasciato alcuna dichiarazione; le notizie che affermano il contrario sono tutte errate".