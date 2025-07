I dipendenti di Andy Byron dopo il presunto tradimento con Kristin Cabot: “Finalmente è stato smascherato”

Lo scandalo Kiss Cam di Andy Byron non ha soltanto travolto la sua vita privata, ma ha anche scoperchiato un vaso di Pandora all'interno di Astronomer. Dopo quello che è successo al concerto dei Coldplay, il web si è interrogato sulle conseguenze matrimoniali del CEO, con la reazione della moglie che non lascia spazio a dubbi, i corridoi dell'azienda tech newyorkese stanno facendo venire fuori tutt'altro tipo di commenti. E non sono esattamente di solidarietà.

La vendetta dei dipendenti di Andy Byron dell'Astronomer

Il fatto di vedere Andy Byron e Kristin Cabot in diretta mondiale in quel modo ha fatto letteralmente impazzire le chat dei dipendenti della Astronomer. "Le chat dei gruppi di ex dipendenti sono esplose. Tutti ridono come matti e si godono quello che è successo, vedendolo finalmente smascherato", ha rivelato una fonte che ha lavorato direttamente alle dipendenze di Byron al New York Post. Parole che dipingono un quadro impietoso: quello di un capo che, evidentemente, non aveva saputo conquistare la stima dei suoi collaboratori. La caduta di Byron dal piedistallo ha assunto i contorni di una giustizia implacabile per molti ex dipendenti. Dopo che la coppia di presunti amanti è stata beccata al concerto dei Coldplay, vedere il proprio ex superiore trasformarsi nel protagonista involontario di meme e battute sui social ha rappresentato una forma di rivalsa che nessuno si aspettava di ottenere in modo così plateale.

Andy Byron è descritto come un capo tossico e aggressivo

Secondo le testimonianze raccolte, Byron non godrebbe di una reputazione buona all'interno dell'azienda. Descritto come un dirigente "aggressivo" e "ossessionato dalle vendite", il CEO avrebbe creato un ambiente lavorativo definito senza mezzi termini come "tossico". Un quadro che ovviamente finisce con lo stridere con l'immagine pubblica che Byron aveva saputo costruire di sé. Mentre sui palchi delle conferenze tech si presentava come un innovatore visionario, nei corridoi di Astronomer la percezione era decisamente diversa. La gestione del personale, paradossalmente affidata proprio a Kristin Cabot – la stessa donna con cui è stato sorpreso al concerto – non sembra aver mitigato le tensioni interne. A questo punto, si direbbe, che può solo andare peggio.

Leggi anche La moglie di Andy Byron dopo averlo visto con Kristin Cabot: come ha reagito e cosa accadrebbe in caso di divorzio

La strategia aziendale di Astronomer: il silenzio

C'è un controfondo ironico in questa storia. Byron si trova al centro di questo mastodontico scandalo proprio mentre la sua Astronomer è al massimo storico. Di recente, ha ottenuto 93 milioni di dollari di finanziamento per le sue ricerche grazie al supporto di aziende del settore. E chissà adesso se cambierà qualcosa. Astronomer e Byron hanno scelto la strada del silenzio totale, ignorando le richieste di commento della stampa. Una strategia comprensibile ma che, in assenza di smentite, lascia campo libero a questo tipo di racconto.