Andy Byron e Kristin Cabot messi in congedo dopo l’abbraccio dai Coldplay: “Starebbe negoziando un pacchetto di uscita”

Il CEO di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot sono stati messi in congedo dopo essere stati sorpresi ad abbracciarsi durante un concerto dei Coldplay. La coppia si è nascosta dopo essere apparsa sul maxi schermo della kiss cam, abbracciata l'una all'altra, davanti a 55.000 persone che la fissavano divertiti al Gillette Stadium di Boston. Secondo quanto riferito da alcune fonti ad Axios, l'amministratore delegato Byron starebbe negoziando un pacchetto di uscita. L'Astronomer ha dichiarato in una nota ufficiale di aver avviato un'indagine formale. Pete DeJoy, co-fondatore e Chief Product Officer di Astronomer, ricopre ora la carica di CEO ad interim.

La reazione dei dipendenti di Astronomer e l'avvio di un indagine formale

L'azienda tecnologica ha pubblicato su LinkedIn: "Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard sia in termini di condotta che di responsabilità". Byron non ha rilasciato alcuna dichiarazione né scuse ufficiali e "i documenti in giro che dicono il contrario sono falsi", si legge nella dichiarazione.

Si dice che gli ex dipendenti si siano "sbellicati dalle risate" dopo che Byron è stato colto in flagrante con la responsabile HR Cabot. Una fonte interna all'azienda ha riferito al New York Post: "Tutti si sbellicano dalle risate e si godono alla grande quello che è successo e il fatto che lui sia stato smascherato". La fonte avrebbe anche descritto Byron come un dirigente "ossessionato dalle vendite" che sarebbe stato "tossico" sul posto di lavoro.

Le conseguenze sulle famiglie Byron e Cabot

Byron e Cabot, entrambi genitori con famiglie al seguito, pare abbiano due contesti privati molto diversi: lui sposato con Megan Kerrigan, che dopo lo scandalo online ha rimosso persino il suo cognome sui social prima di chiudere totalmente il profilo; lei, invece, pare sia già divorziata, quindi libera di viversi una storia esterna al lavoro. Non hanno voluto commentare, forse anche storditi dal clamore mediatico, e di sicuro non staranno passando un momento di vita connotato dalla parola privacy.

La fan dei Coldplay che ha filmato l'abbraccio della coppia di Astronomer ha riferito al quotidiano statunitense The US Sun di non aver mai avuto intenzione di causare uno scandalo: "Non avevo idea di chi fosse la coppia. Ho solo pensato di aver notato una reazione interessante alla kiss cam e ho deciso di pubblicarla. Una parte di me si sente in colpa per aver stravolto la vita di queste persone".