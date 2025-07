Andy Byron si è dimesso dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay, Astronomer: “Non ha raggiunto i nostri standard”

Il CEO di Astronomer, Andy Byron, si è dimesso dopo lo scandalo che lo ha travolto. I fatti sono ormai noti. L'uomo è stato sorpreso dalla kiss cam del concerto dei Coldplay mentre abbracciava la Responsabile delle Risorse Umane Kristin Cabot. La loro reazione scomposta ha fatto esclamare al cantante Chris Martin: "O sono amanti o sono molto timidi". Infatti, lui si è gettato a terra per non farsi riprendere, mentre lei si è voltata di spalle. Il video è diventato virale e la notizia di un presunto tradimento ha fatto il giro del mondo. Nelle scorse ore, entrambi sono stati messi in congedo. Poco fa, la notizia delle dimissioni del CEO.

Amanti al concerto dei Coldplay, Andy Byron si è dimesso

L'azienda Astronomer aveva annunciato un'indagine interna sull'accaduto: "Ci aspettiamo che i nostri leader rispettino degli standard di condotta e responsabilità". Con un comunicato è stata divulgata la decisione di Andy Byron, che è stata accettata dall'azienda:

Come affermato in precedenza, Astronomer è fedele ai valori e alla cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo che i nostri leader definiscano gli standard sia in termini di condotta che di responsabilità, e recentemente questo standard non è stato raggiunto. Andy Byron ha presentato le sue dimissioni e il Consiglio di Amministrazione le ha accettate.

Chi prenderà il posto di Andy Byron dopo lo scandalo della kiss cam

Astronomer fa sapere che il consiglio ha già avviato la ricerca del prossimo Amministratore Delegato. Nel frattempo "il co-fondatore Pete DeJoy continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato ad interim". Infine, un commento sullo scandalo che in qualche modo ha travolto anche l'azienda: