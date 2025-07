Chi è Alyssa Stoddard, la collega che sorride imbarazzata nel video della coppia al concerto dei Coldplay

Il video che mostra Andy Byron e Kristin Cabot abbracciarsi durante il concerto dei Coldplay, per poi separarsi imbarazzati quando la Kiss Cam li inquadra, è ormai diventato un caso internazionale. Il CEO e la direttrice delle risorse umane di Astronomer – l’azienda per la quale entrambi lavorano – sono diventati, loro malgrado, celebri in tutto il mondo per quella che può essere considerata una delle più sfortunate coincidenze del decennio in tema di relazioni amorose e presunti tradimenti.

Accanto a loro, tuttavia, la telecamera ha ripreso anche una donna mora che sorride imbarazzata per l'attenzione mediatica, prima di portarsi una mano al volto. La donna in questione è Alyssa Stoddard, collega della coppia.

Alyssa Stoddard è una collega di Andy Byron e Kristin Cabot

Stoddard, la donna inquadrata accanto alla coppia nel video virale, non è una semplice spettatrice casuale. Da gennaio 2025 lavora per Astronomer – la stessa società di Byron e Cabot – con il ruolo di Senior Director delle risorse umane, una posizione dirigenziale all’interno del dipartimento guidato proprio da Kristin Cabot.

Coinvolta suo malgrado in una vicenda che non la riguarda direttamente, Stoddard sembrerebbe aver disattivato la possibilità di commentare i suoi post su LinkedIn a causa della crescente attenzione mediatica legata al caso del presunto tradimento, all’origine del video diventato virale su TikTok.

Nessun commento da parte di Alyssa Stoddard e degli altri protagonisti della vicenda

Al momento, nessuno dei protagonisti di questa incredibile storia ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Alyssa Stoddard ha scelto il silenzio, limitandosi a disattivare i commenti sui suoi canali social. Lo stesso vale per Andy Byron e Kristin Cabot, ritrovatisi improvvisamente a gestire una popolarità tanto improvvisa quanto scomoda, le cui conseguenze restano al momento difficilmente prevedibili (ma la moglie di Byron ha già lasciato trapelare un certo fastidio). Anche Astronomer, l’azienda coinvolta indirettamente nella vicenda, non ha ancora diffuso alcun comunicato.