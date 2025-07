Coppia viene beccata al concerto dei Coldplay e si nasconde: il video della reazione diventa virale

Da che mondo è mondo i concerti sono quelle situazioni in cui l'euforia, la musica, l'adrenalina e l'atmosfera che si respira nell'ascoltare la propria musica preferita, fa scattare anche un certo romanticismo. Non è insolito, quindi, vedere coppie che si abbracciano, si baciano o addirittura si giurino amore eterno, riprese delle telecamere che proiettano quei momenti sui maxi schermi visibili a tutti i presenti; ma quanto è successo al concerto dei Coldplay a Boston ha dell'incredibile. Una coppia, immortalata durante un brano, appena si è accorta di essere ripresa intenta ad abbracciarsi, si è ritratta coprendosi il volto: i due, con molta probabilità, erano amanti.

La reazione della coppia al concerto dei Coldplay

Abbracciati, sorridenti e stretti l'uno nell'altra, sognanti a guardare il concerto della loro band preferita. Una coppia qualunque all'apparenza, ma in realtà sui social dove il video è diventato virale, sono state avviate le più ardite ricostruzioni, che descrivono i due come amanti, vista la reazione così repentina da parte di entrambi che ha destato non pochi sospetti sulla natura del proprio legame. Si tratterebbe del CEO di un'azienda e la responsabile delle risorse umane. Insomma, la Kiss Cam, così come è chiamata in gergo, ha beccato l'amore, ma probabilmente non quello "ufficiale", ma quello nascosto che non dovrebbe essere reso noto.

L'esilarante commento di Chris Martin

E, infatti, lei si volta immediatamente coprendosi il volto e lui si abbassa di scatto per non farsi vedere, ma ormai il loro abbraccio è stato immortalato e ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Nel video si sente anche Chris Martin, frontman della band, che dice: "Oh guardate loro due" e poi, vedendo la reazione di entrambi, aggiunge: "Spero di non aver fatto un casino". Per poi continuare il concerto come se nulla fosse accaduto.