Chi sono Andy e Kristin, i colleghi scoperti al concerto dei Coldplay e sposati con altre persone

Sono Andy Byron e Kristin Cabot i protagonisti del video diventato virale in tutto il mondo, ripreso durante un concerto dei Coldplay a Boston. Colleghi, lui è il CEO e lei la direttrice delle risorse umane di Astronomer, azienda specializzata in software. Entrambi, però, sono sposati con altre persone.

Quella che doveva essere una Kiss Cam come tante si è trasformata in un caso mediatico internazionale. L’identità della coppia sorpresa in atteggiamenti affettuosi durante il concerto dei Coldplay a Boston è stata svelata: si tratta di Andy Byron e Kristin Cabot. I due sono stati inquadrati mentre si abbracciavano sugli spalti dello stadio e, accortisi di essere finiti sui maxi schermi, hanno provato goffamente a nascondersi.

A rendere ancora più delicata la questione, il fatto che né Byron né Cabot siano single: lui è sposato con Megan Kerrigan Byron, vive a New York e ha due figli; lei è sposata da circa vent’anni con Kenneth C. Thornby.

Chi sono Andy Byron e Kristin Cabot

Andy Byron, l’uomo che si tuffa dietro una transenna nel tentativo di sottrarsi alla telecamera, è il CEO di Astronomer, azienda con una valutazione stimata superiore al miliardo di sterline. Proprio lui, nove mesi fa, aveva assunto Kristin Cabot nel ruolo di direttrice delle risorse umane.

Durante il concerto, i due erano teneramente abbracciati e, una volta comparsi sugli schermi, hanno cercato di nascondersi come possibile: lei coprendosi il volto e girandosi di spalle, lui quasi stendendosi a terra. Pochi secondi, ma sufficienti a renderli riconoscibili. Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha rincarato la dose dal palco, commentando ironicamente: “Guarda questi due… o hanno una relazione o sono molto timidi”.

Kristin Cabot su LinkedIn: “Guido con l’esempio e mi conquisto la fiducia dei colleghi”

A finire sotto la lente d’ingrandimento sono stati anche i loro profili LinkedIn. All’epoca della nomina di Cabot, Byron aveva celebrato pubblicamente la sua nuova collega, elogiandone la “leadership eccezionale e la profonda competenza nella gestione dei talenti”.

Cabot, dal canto suo, si descriveva così: “Guido gli altri attraverso l’esempio e mi conquisto la fiducia dei colleghi di ogni livello, dai CEO ai manager fino agli assistenti”. Al momento, Astronomer non ha rilasciato alcun commento ufficiale dopo la diffusione del video.