Alyssa Stoddard non è la collega imbarazzata per Kristin Cabot e Andy Byron: l’errore e la smentita dell’azienda

C'è stato un errore al concerto dei Coldplay dove Kristin Cabot e Andy Byron sono stati fotografati abbracciati, loro malgrado, facendo così emergere una relazione che sembra fosse clandestina. Alyssa Stoddard non è la collega imbarazzata per la kiss cam che all'improvviso aveva ripreso la coppia di presunti amanti. L'Astronomer, azienda dei due, ha precisato in una nota che la ragazza non è mai stata al concerto con loro e che nessun altro dipendente era presente. Un errore che sarà costato diverse ore di assediamento mediatico alla Stoddard e non poche conseguenze.

Alyssa Stoddard vittima di un errore online: cosa è successo

Alyssa Stoddard, Senior Director of People di Astronomer, è diventata la protagonista di centinaia di meme in pochissime ore. "Tutto il team HR a un concerto? Scene da film", aveva scritto un utente, facendo chiaro riferimento alla colleganza tra la ragazza e Kristin Cabot nello stesso settore delle Risorse Umane. Ma l’azienda è intervenuta prontamente per smentire: "Alyssa Stoddard non era presente all’evento. Nessun altro dipendente è apparso nel video".

Chi è davvero Alyssa Stoddard

Alyssa Stoddard era stata presa fortemente in considerazione e associata alla ‘ragazza imbarazzata' del video al concerto dei Coldplay perché molto vicina a Kristin Cabot nel settore HR della Astronomer. Dopo ruoli di responsabilità in aziende come Proofpoint e ObserveI, è arrivata nella nota azienda tech nel gennaio 2025, come specificato su LinkedIn. Non solo, era stata fatta anche un'associazione malsana con il fatto che Cabot di recente l'avesse promossa a Vicepresidente del Personale, elemento che la poneva, se possibile, in una correlazione ancor più forte con la presunta ‘complice' in azienda. Tutto un gioco di specchi, che ha portato l'identità di una persona che non c'entrava niente a ricoprire le copertine dei quotidiani insieme alla coppia.