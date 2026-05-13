Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi si sono lasciati, l’attrice frequenta il collega Enrico Borello

Matilda De Angelis e Alessandro de I Santi Francesi si sono lasciati. L’attrice non ha mai annunciato pubblicamente la rottura, ma a confermarla sono alcune foto che la ritraggono insieme al collega Enrico Borello, 3 anni più grande e protagonista del film La città proibita. I due sono stati avvistati mentre si scambiano un romantico bacio.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si sono lasciati. L'attrice e il cantante del suo musicale non sono più una coppia, dopo circa 3 anni di relazione. Il primo incontro risale alla finale di X Factor nel 2022, mentre il primo avvistamento insieme qualche mese più tardi. Ora De Angelis sta vivendo una nuova pagina della sua vita sentimentale al fianco di Enrico Borello. I due sono stati avvistati insieme dal settimanale Diva e Donna, mentre rimane il silenzio sulla sua precedente relazione.

Come mostrano le immagini, Matilda De Angelis ha voltato pagina in amore e sta ora frequentando il collega Andrea Borello, protagonista del film La città proibita. Negli scatti i due si scambiano un romantico bacio, che non lascia dubbi riguardo al loro rapporto, e appaiono felici e sorridenti dopo una giornata passata insieme. L'attore è 3 anni più grande di lei ed è noto per la seconda partecipazione al film La città proibita e per il suo ruolo in Supersex. La notizia della loro frequentazione arriva in modo del tutto inaspettato, dal momento che De Angelis non ha mai annunciato pubblicamente la fine della relazione con Alessandro De Santis.

La notizia della nuova storia d'amore di De Angelis è arrivata all'improvviso, senza che la diretta interessata abbia mai dato alcun aggiornamento pubblico sulla sua vita sentimentale. Erano però diversi mesi che l'attrice e Alessandro De Santis non si mostravano insieme sui social e, anche in occasione del recente premio ritirato ai David di Donatello, di lui non c'era alcuna traccia. Non è chiaro quando sia avvenuta la rottura, così come (almeno per il momento) non si hanno i dettagli della frequentazione con Borello. I due potrebbero essersi conosciuti solo di recente o essere una coppia già da diversi mesi, per il momento però nessuna informazione in più è stata data.