È finita tra Fiordelisi e Fratini? Antonella nega i rumors sul ritorno di fiamma con Gregoraci: “Non mi risulta”

Nuovo triangolo in corso tra Antonella Fiordelisi, Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci? Secondo recenti indiscrezioni, la relazione tra l’imprenditore e l’influencer sarebbe terminata e l’uomo starebbe rifrequentando la ex compagna Elisabetta Gregoraci. Ma l’influencer, contattata da Fanpage.it, fa sapere di non essere al corrente di un eventuale ritorno di fiamma: “Non mi risulta. Ma se avete foto, inviatemele pure”.

Un nuovo, possibile triangolo amoroso potrebbe possedere tutte le carte in regola per conquistare uno spazio di rilievo tra i pettegolezzi più caldi dell’estate. Secondo una serie di recentissime indiscrezioni, la relazione durata poco più di un anno tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si sarebbe interrotta. L’influencer e l’imprenditore, apparsi innamoratissimi fino a poche settimane fa, si sarebbero allontanati per ragioni non ancora chiarite.

Ma la vera bomba è un’altra e, se dovesse realmente esplodere, sarebbe in grado di trasformare questa possibile rottura in uno dei gossip più caldi dell’anno. Secondo una serie di indiscrezioni, una volta terminata la relazione con l’influencer 28enne, Giulio sarebbe tornato a sentire Elisabetta Gregoraci, la conduttrice che per anni è stata ufficialmente la sua compagna. La lunga relazione tra i due – che Elisabetta ufficializzò rompendo gli schemi che la vedono custodire gelosamente la sua vita privata dal momento in cui è finito il suo matrimonio con Flavio Briatore – si era interrotta pochi mesi prima che Fratini conoscesse Antonella e se ne innamorasse. Ma adesso le carte potrebbero tornare a mescolarsi.

Giulio, tra i giovani imprenditori più ambiti d’Italia, non ha seminato alcun indizio social che possa lasciare trasparire qualche indiscrezione a proposito del presunto ritorno di fiamma in corso, ma le fan di Elisabetta – che la seguono assiduamente sui social ormai da anni, difendendola a spada tratta – sono certe che i due siano tornati a sentirsi. Non si sa ancora se in virtù di una semplice amicizia o se con il proposito di riallacciare i fili del loro rapporto.

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Fanpage.it ha contattato Fiordelisi per un commento a proposito del presunto triangolo in corso, ma l’influencer ha fatto sapere di non essere al corrente di alcun riavvicinamento tra Fratini e la sua ex compagna. “Non mi risulta, ma se avete foto o prove inviatemele pure”, ci ha scritto Fiordelisi, lasciando quindi intendere di essere lei stessa interessata a saperne di più a proposito di questo presunto riavvicinamento in corso. Ha preferito non aggiungere altro, invece, a proposito del suo legame con Fratini. Resta in silenzio la stessa Elisabetta che però, in passato, non aveva mai nascosto di essere stata profondamente innamorata di Fratini. Intanto le due donne, proprio in questi giorni, hanno sfiorato un incontro che si sarebbe potuto rivelare interessante: sia Elisabetta che Antonella sono state al concerto che Achille Lauro ha tenuto a Milano ed entrambe sono state fotografate dietro le quinte.