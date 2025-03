Antonella Fiordelisi insieme a Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci: “Una relazione che dura da mesi”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono una coppia. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha pubblicato i primi scatti dell'influencer insieme all'imprenditore, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci (oggi legata a Thomas Talin). Non si tratterebbe solamente di un flirt passeggero tra i due, ma di una relazione che prosegue da un paio di mesi, vissuta però in gran segreto.

Fiordelisi e Fratini sono una coppia: "Relazione che dura da 2 mesi"

Come mostrano gli scatti pubblicati da Chi, Fiordelisi e Fratini sono una coppia a tutti gli effetti. I due hanno trascorso la notte insieme nell'hotel di proprietà di lui a Firenze, poi sono andati allo stadio ad assistere alla partita della Fiorentina, dove sono stati paparazzati. Sono apparsi piuttosto complici e affiatati anche mentre passeggiavano per le via della città. Pare che a legarli non sia solamente un flirt passeggero, ma un sentimento più forte e serio. "Una relazione che va avanti da due mesi e che è stata vissuta in gran segreto da entrambi", si legge sul settimanale. Per il momento sui social nessuna traccia del loro rapporto.

Il passato sentimentale di Fiordelisi e Fratini

Fiordelisi e Fratini hanno una ‘conoscenza' in comune: Elisabetta Gregoraci. L'ex fidanzata dell'imprenditore è stata proprio la showgirl, con cui ha avuto una relazione durata circa due anni e arrivata al capolinea lo scorso autunno. Per quanto riguarda Fiordelisi, in passato avrebbe avuto una rivalità con Gregoraci e le due non avrebbero avuto un bel rapporto. Una presunta antipatia però chiarita la scorsa estate, quando hanno trascorso una vacanza insieme a Capri. Inizialmente, quindi, si pensava che tra Fratini e Gregoraci fosse una frequentazione di vendetta da parte di entrambi, ma pare che si tratti di una relazione duratura.