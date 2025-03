Chiara Ferragni: “Ho tante cose da dire e prima o poi le dirò. Quando la vita è un caos, ripartite da voi stessi”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Probabilmente per pura coincidenza, nel giorno in cui Fabrizio Corona ha annunciato che avrebbe pubblicato un nuovo episodio di Falsissimo contenente una telefonata inedita tra lui e Angelica Montini, la donna che Fedez avrebbe sempre amato negli ultimi anni, Chiara Ferragni ha postato un video su Tik Tok che ha attirato l'attenzione dei followers. C'è chi crede sia una frecciata velata al suo ex marito, ma lei la presenta solo come una "nuova rubrica di consigli non richiesti".

Le parole di Chiara Ferragni sui social

"Ho così tante cose da dire e, prima o poi, in qualche modo le dirò": è così che Chiara Ferragni esordisce nel video pubblicato il 21 marzo sul suo profilo Tik Tok. Si sarà trattato di una semplice coincidenza, ma nello stesso giorno Fabrizio Corona ha annunciato che avrebbe pubblicato un episodio di Falsissimo per vendicarsi di Fedez, che proverebbe che il rapper fosse d'accordo con lui nel far uscire la storia sul suo "vero amore", Angelica Montini.

Ad ogni modo, qualunque siano le cose che Ferragni avesse da dire, non ha ancora intenzione di dirle. "Ma oggi vorrei darvi un piccolo consiglio non richiesto – dice – quando la vostra vita è un caos completo e vi sembra che tutto vada a rotoli, la cosa che più mi ha aiutato, è partire da me stessa". L'influencer spiega di essersi affidata all'idea di "fare piccole cose" che "ti fanno stare bene":

Come bere tanta acqua, provare ad allenarsi, vedere un film che sai che ti piacerà, leggere, trovare tempo per te, passare tempo con i tuoi bambini. Quelle piccole cose che diamo per scontate, ma che se cominciano a far parte della nostra routine, danno quel senso di completezza, ti danno quella bella sensazione che ti porta in un mindset positivo. Quando tutto è un casino partite da voi stessi, a me è servito tantissimo.

La vita privata di Chiara Ferragni oggi

Dopo il periodo di crisi dovuto alla separazione da Fedez e al caos dopo i gossip di Fabrizio Corona, Chiara Ferragni si gode la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, con cui sta dalla scorsa estate. La sua vita privata si è finalmente risanata dopo la fine burrascosa del matrimonio e l'influencer si ritaglia spesso del tempo da passare in giro per l'Italia insieme al nuovo compagno. Poco più di una settimana fa, il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che documentano la sua vacanza a Sankt Moritz. I due, come si legge sulla rivista, starebbero costruendo pian piano una famiglia allargata: "I loro figli, i tre di lui e i due di lei, hanno già fatto vacanze insieme, si stanno conoscendo".