Angelica Montini disperata in un audio diffuso da Corona: "Fedez è ossessionato da me, manda messaggi deliranti" In una nuova puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona riserva solo agli abbonati una telefonata inedita tra lui e Angelica Montini. La ragazza gli spiega di aver deciso di troncare la storia con Fedez perché lui avrebbe sviluppato "un'ossessione" nei suoi confronti: "Ho paura che si stia iniziando a drogare, perché mi manda messaggi deliranti, non da persona sana, non sta bene".

A cura di Sara Leombruno

Nella seconda parte della puntata di Falsissimo denominata "Uncensored Gold Version", Fabrizio Corona riserva solo agli abbonati una telefonata inedita tra lui e Angelica Montini. Il suo contenuto, già pubblicato in parte negli episodi precedenti, riguarda l'intera conversazione tra lui e la ragazza, in cui cerca di farla ragionare e trovare un punto d'incontro con Fedez. Nel momento in cui viene registrato l'audio, la storia tra i due era finita per volere della stessa Montini, visto che il rapper aveva sviluppato "un'ossessione" nei suoi confronti: "Ti posso dire la verità, Fabrizio? È solo e ho paura che si stia iniziando a drogare, perché mi manda messaggi deliranti, non da persona sana, non sta bene", le parole.

Le parole di Angelica Montini su Fedez nell'audio di Corona

Nell'audio della telefonata diffusa da Corona, Angelica Montini si sfoga e esprime la sua preoccupazione per Fedez: "Io gli voglio bene, in tutti questi anni non è mai uscito niente solo perché tengo a lui. È solo e ho paura che si stia iniziando a drogare, mi manda messaggi deliranti", dice, in lacrime. Corona la rassicura, le spiega che Federico non si droga ma, il suo problema, "è che lui ha un'ossessione compulsiva nei tuoi confronti, dovuta dal fatto che lui è veramente una persona sola, piena di problemi, insicura", afferma l'ex re dei paparazzi. Una versione dei fatti condivisa dalla milanese: "Lo so, è ossessivo compulsivo, io ho paura".

Uno dei punti di rottura tra lei e Fedez, sarebbe stata la convinzione del rapper che lei lo avesse sfruttato perché le faceva comodo. A provarlo, alcuni messaggi da lui scritti a Corona: "Angelica mi ha chiesto di comprarle una casa a New York, mi usava come babbo di minc*ia per ottenere i suoi risultati". Montini, però, nega:

Io da fidanzata mi sono vista con lui, con lui stavo bene, fino a quando ha cominciato a farmi paura, veramente tanto. Mi scriveva compulsivamente dalla mattina alla sera, quindi ho deciso di lasciare Romi (Romano Bindi, suo ex fidanzato, ndr), ma mi sono anche allontanata da lui. […] Stanotte mi ha scritto una caterva di messaggi deliranti e io gli ho scritto che non provo più queste cose per lui, dopo mi ha scritto: ‘Mi fai schifo'. Come fai ad amare una persona così? Io l'ho amato, ma ora non più.

La telefonata a tre con Fedez

Il rapper, nel frattempo, continua a chiamare Corona, che quindi lo aggiunge alla telefonata. Da quel momento, comincia una conversazione di cui già si conoscono già alcuni frammenti, che sono stati pubblicati a gennaio nell'episodio di Falsissimo chiamato "Il vero amore di Fedez". Il rapper e la sua ex fiamma continuano a litigare: lei lo accusa di aver telefonato a tutte le sue amiche, di averle detto che Corona avrebbe pubblicato tutto. "Che ca**o vuoi? Se quello vuole pubblicare, io non lo fermo", le risponde lui, dimostrando di fatto di essere a conoscenza della pubblicazione. Dopo una serie di insulti verso la donna, con cui la accusa di essere una "manipolatrice" e una "malata di mente", la telefonata si conclude con la partecipazione di Eleonora Sesana, assistente dal rapper, che si rivolge direttamente ad Angelica: "Fede ha sicuramente esagerato, ma sicuramente come vi siete comportati vicendevolmente non vi ha fatto bene".