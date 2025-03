video suggerito

Fabrizio Corona e la vendetta contro Fedez, arriva l'audio della telefonata prima di Falsissimo Fabrizio Corona prova a colpire Fedez a distanza pubblicando la telefonata che dimostrerebbe il cantante fosse a conoscenza di tutto quello che avrebbe pubblicato sul caso Montini. Una reazione rabbiosa all'oscuramento della prima puntata di Falsissimo proprio su richiesta di Fedez.

A cura di Andrea Parrella

Le intenzioni di Fabrizio Corona sembrano ormai chiare. Se prima del Festival di Sanremo era stato lui a "tirare la volata" a Fedez, sollevando il polverone sulla vicenda Angelica Montini alla fine di gennaio 2025, dopo gli accadimenti dei giorni passati, dal ricorso di Fedez agli avvocati fino all'oscuramento del video della prima puntata di Falsissimo in cui si raccontava dell'amore per Montini, ora Fabrizio Corona ha trovato in Fedez un nuovo antagonista contro cui vendicarsi a suon di pubblicazioni di conversazioni private e telefonate varie.

La nuova puntata di Falsissimo con la telefonata a Fedez

Dopo aver ripubblicato ancora una volta le due puntata in cui raccontava l'amore di Fedez per un'altra donna che non è Chiara Ferragni, nella sera del 21 marzo Corona ha preannunciato la pubblicazione di una puntata speciale con la telefonata integrale con Fedez che aveva preceduto la realizzazione di quella puntata di Falsissimo, dal titolo "FALSISSIMO EP 04 UNCENSORED GOLD VERSION". All'interno della prima delle due parti pubblicate ci sono alcuni stralci di telefonata con Fedez già noti, in particolare quelli in cui Corona rimprovera Fedez per avere scritto a Romano Bindi, allora compagno di Angelica Montini, ma anche i passaggi della conversazione a tre con l'assistente di Fedez, che prova a dissuadere Corona dal pubblicare il materiale. "Federico ne esce male", prova dire Eleonora Sesana, sottolineando che in quel momento c'è da concentrarsi su tutto il resto, Festival compreso. Ma Corona prova a ribattere: "Questa è una storia d'amore, con l'amore si vince Sanremo".

Una pubblicazione che vorrebbe provare che Fedez sapeva tutto, come Corona ha anticipato, che ha molto più significato nel senso di chiarire le intenzioni di Corona, ormai deciso a rompere con Fedez. La seconda parte della puntata, non ancora pubblicata, dovrebbe invece riguardare l'intera telefonata con Angelica Montini, anche questa in parte già ascoltata nelle due puntate di Falsissimo.

Cos'era successo nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi la prima puntata di Falsissimo era stata "buttata giù" per una contestazione da parte del canale Pulp Podcast, risalente proprio al podcast che Fedez conduce con Mr. Marra. All'interno di quell'episodio, in effetti, Corona aveva inserito un piccolo stralcio di una puntata del podcast in cui Fedez pronunciava frasi che alludevano a Montini. Di tutta risposta Corona, diverse ore dopo, aveva risposto contestando il video di Youtube di Ale Della Giusta dedicato alla spedizione sanremese di Fedez, in cui si assisteva proprio alla telefonata in cui Fedez dava dell'infame a Corona. Quale sarà la prossima puntata? Fedez risponderà?