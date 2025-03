video suggerito

Perché la puntata di Falsissimo su Fedez è sparita da Youtube: Fabrizio Corona ha dovuto rimuoverla Ecco perché il video "Il vero amore di Fedez parte 1" è stato rimosso da YouTube. La puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona è stata bloccata per violazione di copyright da Pulp Podcast, format di Fedez condotto con Mr. Marra.

La recente scomparsa da YouTube della puntata di Falsissimo intitolata "Il vero amore di Fedez parte 1" ha suscitato numerose domande tra gli spettatori del podcast di Fabrizio Corona. Ecco, nel dettaglio, quali sono stati i motivi della rimozione: c'entra una violazione del copyright e non, come inizialmente ipotizzato da alcuni, la richiesta di ammonimento che Fedez ha mosso contro Fabrizio Corona.

La rimozione per violazione di copyright: cosa è successo

Chi tenta di accedere al video della puntata incriminata si trova davanti a un messaggio inequivocabile: "Questo video non è più disponibile a causa di un reclamo di violazione del copyright da parte di Pulp Podcast". Il podcast in questione è proprio quello condotto da Fedez insieme a Mr. Marra, un dettaglio che chiarisce immediatamente la dinamica della rimozione. La violazione contestata riguarda specificamente l'utilizzo non autorizzato di un estratto del podcast Pulp, in cui Fedez parlava del suo malessere prima di "Sarà Sanremo" e faceva riferimenti a una ragazza con un cognome simile a "Moini", che Corona ha collegato ad Angelica Montini.

Cosa conteneva la puntata rimossa di Falsissimo

La puntata ora non disponibile, "Il vero amore di Fedez parte 1″, conteneva rivelazioni sulla presunta relazione tra il rapper e Angelica Montini. All'interno c'erano documenti fotografici, registrazioni audio e testimonianze circa i fatti narrati da Corona. Nonostante la rimozione della prima parte, la seconda puntata "Il vero amore di Fedez parte 2" resta disponibile per la visione a pagamento, perché evidentemente non contiene violazioni del copyright.

L'ultimo episodio di Corona su Fedez

La diatriba tra Fabrizio Corona e Fedez non si concluderà così. Nella puntata di lunedì prossimo, infatti, si parlerà dell'inchiesta legata alle curve di Milan e Inter. Nell'ultima puntata di Corona on air, invece, Fabrizio Corona insieme al suo avvocato Ivano Chiesa ha risposto alla richiesta di ammonimento presentata da Fedez, che accusa Corona di "atti persecutori e false rivelazioni". In questo video, Fabrizio Corona ha affermato che Fedez era pienamente consapevole dei contenuti che sarebbero stati pubblicati, e che il rapper lo avrebbe contattato numerose volte negli ultimi mesi e che avrebbe visionato la puntata prima della pubblicazione. Fabrizio Corona ha dichiarato di possedere registrazioni che dimostrerebbero quanto affermato, e che le pubblicherà lunedì prossimo.