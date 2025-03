video suggerito

La puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona su Fedez e Angelica Montini sparisce da Youtube, cosa sta accadendo La puntata di Falsissimo che racconta di Fedez e Angelica Montini, “Il vero amore di Fedez parte 1”, non è più disponibile per la visione. Non c’entra la richiesta di ammonimento mossa da Fedez: il video in questione è stato segnalato per “violazione del copyright”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, disponibile su Youtube, è sparito il video "Il vero amore di Fedez parte 1" nel quale l'ex re dei paparazzi raccontava della storia segreta tra Fedez e Angelica Montini documentando i fatti con immagini e audio. Dopo la richiesta di ammonimento da parte del rapper – alla quale Corona ha risposto -, l'impossibilità di riguardare quella puntata diventa un caso. Aprendo il link che rimanda alla visione del video, la questione però appare più chiara: ad aprirsi, adesso, è una schermata con scritto: "Questo video non è più disponibile a causa di un reclamo di violazione del copyright".

Perché la prima puntata di Falsissimo su Fedez è sparita

La scritta che compare una volta aperto il link della puntata di Falsissimo, "Il vero amore di Fedez parte 1", è la seguente: "Questo video non è più disponibile a causa di un reclamo di violazione del copyright da parte di Pulp Podcast". E Pulp Podcast è il format che Fedez conduce insieme a Mr. Marra.

All'interno di quell'episodio era contenuto un piccolo estratto preso proprio dal podcast di Fedez. Una "violazione di copyright" che Corona ha pagato con la rimozione del video. Sulla pagina ufficiale di Falsissimo resta disponibile per la visione, a pagamento, la puntata "Il vero amore di Fedez parte 2″.

Il video di Pulp Podcast che ha fatto bloccare la puntata di Falsissimo

Fabrizio Corona nel video che raccontava il "vero amore di Fedez" aveva inserito un breve estratto di una puntata di Pulp Podcast nel quale il rapper parlava di sé e del malessere provato prima di Sarà Sanremo. Nella stessa puntata del format Pulp, il rapper aveva anche fatto alcuni riferimenti a una ragazza con un cognome simile a Moini, "una divinità tentatrice che dovrebbe distrarre", disse. Dopo la puntata di Falsissimo, quel riferimento riportò tutti a un nome: Angelica Montini.

La risposta di Fabrizio Corona alla richiesta di ammonimento

Fabrizio Corona oggi ha pubblicato una puntata di Corona On Air, disponibile su Youtube, nella quale, affiancato dal suo avvocato Ivano Chiesa, ha risposto alla richiesta di ammonimento mossa da Fedez che lo ha accusato di "atti persecutori e false rivelazioni". Secondo quanto dichiarato dall'ex re dei paparazzi, Fedez era a conoscenza di quanto sarebbe stato pubblicato: "Negli ultimi mesi mi ha chiamato 7000 volte, mi ha dato 7000 notizie, mi ha chiesto di pubblicare le cose" ha spiegato. Il rapper, ha spiegato Corona, aveva anche visto la puntata: "Anche la puntata l'ha vista prima e mi dice: non dire che ti ho dato io i messaggi, lo dice a me al mio braccio destro. C'è tutto registrato e pubblicherò tutto in puntata".