Fedez potrebbe aver parlato di Angelica Montini in passato: "Una donna tentatrice col cognome simile a Moini" In una puntata di Pulp Podcast, Fedez potrebbe aver parlato di Angelica Montini, la donna che avrebbe amato segretamente anche durante la storia con Chiara Ferragni. Raccontando la sua esperienza con le foglie del destino, il rapper ha detto di aver incontrato una donna dal cognome molto simile a Moini, un demone tentatore, che l'ha riportato indietro a una serie di dinamiche tossiche vissute a 18 anni.

A cura di Sara Leombruno

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Angelica Montini, la donna che Fedez avrebbe amato segretamente in tutti questi anni, anche prima del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper ha scelto di non esporsi in merito alla questione, contrariamente all'ex moglie, che ha reagito attraverso i social in modo piuttosto particolare. Circa due settimane fa, però, potrebbe aver parlato lui stesso della ragazza nella puntata del 13 gennaio di Pulp Podcast, il format che conduce insieme a Mr Marra. Raccontando la sua esperienza con un santone che gli ha letto le foglie del destino, Fedez ha detto di aver incontrato una donna con il cognome molto simile a quello di Moini, una divinità tentatrice, che l'ha riportato indietro a una serie di dinamiche tossiche che aveva vissuto a 18 anni.

Perché Fedez potrebbe aver parlato di Angelica Montini a Pulp Podcast

Nel corso della puntata di Pulp Podcast del 13 gennaio, Fedez ha confessato di aver provato diverse esperienze spirituali nel corso della sua vita, come quello della lettura delle foglie. Raccontando come si è svolta una seduta, il rapper ha detto di conoscere una ragazza con un cognome molto simile a Moini, una divinità tentatrice che gli aveva citato Vinod, il santone indiano a cui si era rivolto. "Non posso non dire che mi sono successe cose strane da quando mi faccio leggere le foglie del destino", ha esordito. Per poi aggiungere: "Vinod mi legge dei passi legati a questa divinità che si chiama Moini, una divinità tentatrice che dovrebbe distrarre, una donna".

Fedez ha precisato di non aver mai visto il santone prima di allora, giustificando così il suo stupore rispetto a quello che gli ha detto nel corso della lettura: "Vinod mi cita una serie di numeri: 9,18,27,36. Poi mi chiede: ‘Cosa è successo in questa vita?'". La sua risposta: "A 9 anni subisco una molestia, a 18 conosco una ragazza, una moini, e tento il suicidio per lei, a 27 conosco mia moglie, a 36 conosco una ragazza che mi riporta indietro a un certo tipo di dinamiche, il cui cognome è molto simile al nome di questo demone".

Non è chiaro se Fedez si riferisse proprio ad Angelica Montini, ma le versioni potrebbero combaciare, visto che Corona stesso, nel suo video, aveva raccontato che proprio per l'amore non ricambiato di Angelica, il rapper avrebbe ingerito una boccetta di sedativi poco prima di Sarà Sanremo. D'altro canto, il rapper dice di aver conosciuto a 35 anni la ragazza in questione, cosa che sarebbe in contrasto con la versione di Corona, che sostiene che i due si siano conosciuti sei anni fa.

La storia segreta con Angelica, il vero amore di Fedez secondo Corona

Fabrizio Corona descrive Angelica Montini come una sorta di "ragazza ombra" di Fedez, il suo vero amore, che avrebbe amato anche prima di convolare a nozze con Chiara Ferragni. Secondo l'imprenditore, lui poco prima di pronunciare il fatidico sì avrebbe detto a Montini di sentirsi pronto a mandare all'aria tutto, se solo lei glielo avesse chiesto. Angelica avrebbe sempre cercato di non rovinare la vita pubblica del rapper, anche perché lei stessa aveva già una relazione. Tutto sarebbe precipitato quando il compagno di Angelica Montini ha scoperto la storia con Fedez. A quel punto, lei avrebbe deciso di troncare la loro relazione.