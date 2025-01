video suggerito

La reazione di Chiara Ferragni ai gossip su Fedez è stata piuttosto particolare Nessun post esplicitamente riferito alla questione e nessuna dichiarazione ufficiale: Chiara Ferragni ha reagito al caso Fedez-Angelica Montini rilanciando e apprezzando alcuni commenti lasciati a corredo del suo ultimo scatto su Instagram. Si tratta di pareri specifici, in cui viene difesa da chi la accusa di aver finto una storia perfetta, attribuendo ogni colpa al suo ex marito.

A cura di Sara Leombruno

Dopo il caso Fedez – Angelica Montini, la donna di cui il rapper sarebbe sempre stato innamorato secondo Fabrizio Corona, la reazione di Chiara Ferragni è stata piuttosto particolare. Nessun post o Instagram story esplicitamente riferita alla questione, nessuna dichiarazione ufficiale: l'imprenditrice digitale si è limitata a rilanciare e apprezzare alcuni commenti lasciati a corredo dell'ultimo scatto postato sul social. Si tratta, però, di pareri specifici, in cui viene difesa da chi la accusa di aver finto una storia perfetta durante il periodo del suo matrimonio, attribuendo ogni colpa al suo ex marito.

La reazione di Chiara Ferragni al caso Fedez-Montini

Tutto è partito quando Corona ha acceso i riflettori su un retroscena che riguarderebbe il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, rivelando che in realtà il rapper sarebbe sempre stato innamorato di Angelica Montini, una giovane donna che fa la stilista e appartiene alla Milano bene. "È tutto il contrario di quello che piace a lui, è la donna dei ‘circolini' milanesi, ma la amava", ribadisce più volte Corona. Addirittura, secondo l'imprenditore, poco prima di convolare a nozze, Fedez le avrebbe dichiarato per l'ennesima volta i suoi sentimenti, promettendole di essere disposto ad annullare tutto, se solo lei glielo avesse chiesto. "Tutto quello che vi hanno raccontato, la famiglia del mulino bianco, è stata una finzione", sostiene ancora il conduttore. La reazione di Ferragni è arrivata ieri sera, quando – vestita di un succinto abito nero, che alla mente riporta al revenge dress che Lady D indossò dopo la notizia dei tradimenti di Re Carlo – ha mostrato uno scatto per mostrare il suo nuovo outfit: "Fitting time. Spagna, sto arrivando", scrive a corredo del post.

In direzione opposta rispetto alla sua apparente nonchalance, però, i commenti a corredo del post sono quasi tutti riferiti al caso Fedez-Montini. L'imprenditrice ne ha quindi selezionati alcuni, lasciando un apprezzamento in risposta, in modo da rilanciarli e farli comparire nella parte superiore della sezione commenti, così da esprimere un'opinione senza farlo direttamente, ma attraverso le parole di altri.

L'ombra di Angelica Montini nel matrimonio dei Ferragnez secondo Corona

Nella puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona descrive Angelica Montini come una sorta di "ragazza ombra" di Fedez. Nel video postato su YouTube, l'imprenditore mostra screenshot di chat, audio telefonici di lei e ricostruisce una serie di eventi accaduti nel corso degli anni. Già, per esempio, al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, lui poco prima di pronunciare il fatidico sì avrebbe detto alla ragazza di sentirsi pronto a mandare all'aria tutto, se solo lei glielo avesse chiesto. Secondo quanto ricostruito da Corona, Angelica avrebbe sempre cercato di non rovinare la vita pubblica di Fedez, anche perché lei stessa aveva già una relazione. Alla fine, ad informare Ferragni dei tradimenti sarebbe stato lo stesso Fedez dopo Sarà Sanremo. Dopo aver preso alcuni sedativi, trovandosi in uno confusionale avrebbe scambiato la sua ex moglie per Corona, confessandole tutta la storia.