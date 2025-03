video suggerito

Fedez fa ammonire Corona, la denuncia per stalking: "Atti persecutori e false rivelazioni per vendere abbonamenti" Dopo le rivelazioni fatte da Corona in Falsissimo, Fedez sarebbe pronto a denunciarlo per stalking. Aveva già ottenuto l'ammonimento del questore di Milano nei confronti dell'ex re dei paparazzi per atti persecutori: "Pubblicate in Rete le mie confidenze alterandone e distorcendone il contenuto". Per colpa della vicenda, Fedez starebbe vivendo un periodo di forte ansia e stress emotivo.

A cura di Gaia Martino

Fedez sarebbe pronto a denunciare per stalking Fabrizio Corona dopo le rivelazioni fatte sulla sua vita privata nel "podcast" Falsissimo. Lo fa sapere il Corriere che spiega che il provvedimento del rapper è conseguente alle "ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private" di cui è stato vittima. "Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia", le parole del cantante che, stando a quanto spiegano i legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci al quotidiano online, sarebbe stato preso di mira dall'ex re dei Paparazzi che desiderava solo diffamarlo e screditarlo.

La denuncia di Fedez contro Fabrizio Corona

I legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci hanno spiegato, riporta il Corriere, che quelle raccontate da Fabrizio Corona in "Falsissimo" sono "tutte falsità". E con l'accusa di molestie, diffamazioni, pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, Fedez avrebbe deciso di denunciarlo per stalking dopo che nelle scorse settimane ha chiesto e ottenuto l'ammonimento del questore di Milano nei confronti di Corona per "atti persecutori". Il quotidiano online riporta le parole del cantante che spiega come le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi gli abbiano provocato un forte stato di ansia:

Le condotte poste in essere da Fabrizio Corona, in ragione della loro gravità, ricorrenza e ripetitività, sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori, avendo ingenerato nella mia persona uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, che purtroppo perdura tutt’oggi, in quanto sono terrorizzato dalle falsità che il Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma.

"Ho fatto male a fidarmi di lui. Quello che ha detto non corrisponde alla realtà"

Fedez, dopo aver fatto alcune confidenze private a Corona, ha capito "che avevo fatto male a fidarmi di lui". Secondo il cantante, l'ex re dei paparazzi lo avrebbe "usato solo per lucrare" sulla sua vita privata, "pubblicando in rete confidenze private alterandone e distorcendone il contenuto". Un esempio è l'audio diffuso lo scorso 25 febbraio nel quale si ascolta la voce del rapper che dice "La put*ana lì per la puntata di ieri ti ha querelato?", lasciando intendere che si riferisse a Chiara Ferragni. "Il mio messaggio vocale era di molto antecedente e riguardava tutt’altra vicenda", ha spiegato Fedez nella sua richiesta alla Questura – "Quanto pubblicato da Corona, come già anticipato, non corrisponde affatto alla realtà, ma è stato artatamente dal medesimo ricostruito con modalità allusive e surrettizie". Tra le rivelazioni che Fedez contesta a Corona anche la presunta chiamata all'amante Angelica Montini fatta prima delle nozze con Ferragni. Per lui, quella vicenda, "getta pesantissimo discredito sulla mia figura di marito e padre", le parole.

Fabrizio Corona "ammonito" dal questore di Milano

Il Corriere fa sapere che Fabrizio Corona, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, è stato "ammonito" dal questore Bruno Megale a "tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal reiterare le condotte illecite sopra descritte". L'accusa di stalking mossa da Fedez potrebbe portare nuovi guai all'ex re dei paparazzi perché, come si legge sul quotidiano online, la pena potrebbe arrivare a sei anni di carcere.