video suggerito

Fabrizio Corona risponde a Selvaggia Lucarelli e Fedez, poi annuncia una querela per “diffamazione e minacce” contro il rapper Fabrizio Corona ha pubblicato nelle ultime ore una lunga dichiarazione sui suoi canali social in risposta sia a Selvaggia Lucarelli che a Fedez, annunciando azioni legali contro entrambi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Corona ha pubblicato una serie di storie su Instagram attaccando sia Selvaggia Lucarelli sia Fedez. Nel corso delle sue storie ha iniziato il suo sfogo attaccando quella che definisce una "campagna mediatica" contro di lui da parte di Selvaggia Lucarelli. Corona respinge le accuse relative a presunti comportamenti inappropriati durante un suo spettacolo, sostenendo che il gesto incriminato con un cartonato raffigurante la giornalista fosse "una cosa grottesca, tale da suscitare il riso" e che "la violenza sessuale non c'entra proprio niente". Corona, stando a quanto rivelato su Instagram, avrebbe anche denunciato il Teatro Nazionale per le dichiarazioni rilasciate in merito al suo spettacolo.

Le parole di Fabrizio Corona su Selvaggia Lucarelli

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Corona afferma di non temere le "interrogazioni parlamentari" né l'esposizione mediatica negativa, sottolineando di non essere come "quella povera donna di Giovanna Pedretti" che, a suo dire, si sarebbe suicidata non potendo sostenere la pressione mediatica. L'ex re dei paparazzi accusa Lucarelli di essersi "costruita una carriera" attaccando lui e la sua famiglia sin dal 2002, citando la moglie Nina, il figlio Carlos, l'ex compagna Belén e sua madre. Secondo Corona, le querele della giornalista non avrebbero seguito perché "la Procura della Repubblica conosce bene il principio giuridico per cui se io reagisco alle tue offese la mia condotta è penalmente irrilevante".

Probabilmente si ricordano bene come finì il processo per diffamazione che avevi intentato contro di me: con la mia assoluzione, proprio perché la mia stalker, verso di me, eri tu. Inoltre, avendo depositato in tutte le procure d'Italia più di 500 querele contro persone normali, povera gente, commentatori social che blocchi e denunci, cantanti, politici, personaggi famosi, le varie procure della Repubblica d'Italia quando ti presenti per denunciare si mettono a ridere e dicono: "Che palle".

Poi ha annunciato querela: "Purtroppo per la prima volta in vita mia ho dato mandato ai miei legali di querelare Selvaggia Lucarelli per diffamazione e calunnia".

La prima delle tre storie pubblicate da Fabrizio Corona pubblicato sul suo profilo Instagram.

Le parole di Fabrizio Corona su Fedez

La seconda delle tre storie pubblicate da Fabrizio Corona pubblicato sul suo profilo Instagram.

La parte finale delle sue storie su Instagram è dedicata alla "richiesta di ammonimento" ricevuta su iniziativa di Fedez. Corona ha annunciato che querelerà il rapper "per diffamazione e minacce", sostenendo di avere "le prove di quanto ho scritto e detto" e negando di aver commesso stalking. Il personaggio mediatico aggiunge che presenterà "una querela per tentata estorsione a lui e al suo avvocato".

La terza delle tre storie pubblicate da Fabrizio Corona pubblicato sul suo profilo Instagram.