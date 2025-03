video suggerito

Selvaggia Lucarelli sbotta: “Chiesto anche io ammonimento per Corona, ma Fedez ha corsie preferenziali” Selvaggia Lucarelli commenta la notizia dell’ammonimento del Questore di Milano a Fabrizio Corona dopo la denuncia di Fedez che lo ha accusato di “atti persecutori”, “sulla base di pochissimi contenuti” ha scritto la giornalista che da oltre un anno denuncia l’ex re dei paparazzi, ma senza ottenere risultati. “Chiedo aiuto alla legge e mi attacco al ca**o. Il sistema protegge i potenti”, le parole. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Selvaggia Lucarelli si è sfogata attraverso le stories di Instagram dopo l'ammonimento del Questore di Milano a Fabrizio Corona. La notizia è di questa mattina e arriva dal Corriere: stando a quanto emerge, Fedez sarebbe pronto a denunciare per stalking l'ex re dei paparazzi per le rivelazioni fatte sulla sua vita privata. Per la giornalista quanto accaduto ha dell'assurdo perché da tempo denuncia l'ex re dei paparazzi, senza ottenere risultati: "Penso a quante corsie ha la giustizia e a quante donne, davvero vessate o in pericolo, aspettano quell'ammonimento senza che arrivi mai", le parole. "Il sistema protegge i potenti" ha scritto sostenendo che l'ammonimento a Corona è arrivato a pochi giorni dall'uscita della puntata di Falsissimo dedicata al caso Lucci/Fedez.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli dopo essersi detta "inca*zata", ha spiegato in un lungo racconto cosa pensa dell'ammonimento dal Questore di Milano a Fabrizio Corona dopo la denuncia di Fedez. Lo stesso che lei richiede da tempo. "La mia prima denuncia al soggetto è del gennaio 2024, ne sono seguite altre sei nell'indifferenza più totale della procura. Sono stata sempre in silenzio, subendo insulti, offese, minacce estese a mio figlio e al mio fidanzato oltre che velatamente anche a mio fratello" ha scritto la giornalista che ha così continuato:

Ci sono due telefonate ai miei datori di lavoro, falsità sul mio conto, di tutto. Due settimane fa ho chiesto l'ammonimento per Corona al Questore perché non riuscivo più a gestire la situazione fisicamente e psicologicamente, facendo presente tramite il mio legale che Corona sarebbe andato a teatro a Milano per replicare uno spettacolo che già aveva fatto a Torino in cui mi aveva umiliata e che mi perseguitava ormai quotidianamente.

Ha aggiunto di essere stata, però, sempre ignorata. Fedez, invece, avrebbe ottenuto ciò che voleva "alla velocità della luce": "Tutto archiviato dopo due giorni. Il giorno stesso dell'archiviazione Corona ha fatto nuovi post insultanti su di me, poi è andato a teatro ed è finita come avete visto. Nel frattempo le mie querele per diffamazione sono lì ignorate da più di un anno. Oggi leggo che Fedez che fino a un mese fa era suo carissimo amico, e che gli ha consegnato volontariamente tutti i cavoli suoi, alla velocità della luce ha ottenuto l'ammonimento per Corona dal questore per atti persecutori". E ancora, ha continuato ricordando che l'ammonimento è arrivato a pochi giorni dall'uscita di una puntata di Falsissimo che avrebbe affrontato il caso Lucci/Fedez:

Dopo che tra l'altro ha dato a Corona dell'infame in un video, cosa che io mai ho fatto perché mai ho risposto. Sempre muta, ingoiando merda. Accidenti, un mese di inimicizia e ha ottenuto un provvedimento per atti persecutori (sulla base di pochissimi contenuti), quindi se Corona parla di lui, ora può essere arrestato. Quindi niente più puntata di Falsissimo su Lucci e Fedez (che tempismo, doveva uscire a giorni). Io e la mia famiglia invece, che da anni siamo perseguitati, ci attacchiamo a quella cosa lì.

"Quante donne, vessate o in pericolo, non ottengono l'ammonimento"

Selvaggia Lucarelli ha continuato spiegando che ottenere l'ammonimento è molto difficile oggi. "Lo dico con amarezza, penso a quante corsie ha la giustizia e a quante donne, davvero vessate o in pericolo, aspettano quell'ammonimento senza che arrivi mai. Perché è molto difficile da ottenere. Molto difficile, tranne che per alcuni considerati soggetti deboli, evidentemente". La giornalista, nel lungo racconto, ha poi mostrato cosa scrisse Fabrizio Corona in una IG story a lei rivolta: "La devi smettere di fare la bulla, querelami così ti rompo ancora il cu*o o sparami se non vuoi che faccio uscire tutta la tua mer*a, incapace, La gente lo sta capendo". Aggiungendo, poi: "Quasi due anni così". Poi ritorna sulla corsia preferenziale che, a detta sua, avrebbe ottenuto Fedez:

Ottiene gli atti persecutori (credetemi, è complicatissimo ottenerli. Le donne lo sanno), uno (Fedez) che nel 2023 ha pure raggiunto un accordo extragiudiziale con Corona ritirando le querele a patto che quello non parlasse più di lui (gli accordi con Corona, pensa te). Poi diventa il suo migliore amico e gli racconta tutti i ca**i suoi e altrui, consentendogli di farci podcast, libri e danni alle vite degli altri. Poi quando il giochino non gli fa più gioco perché si deve ripulire l'immagine e l'altro inizia blandamente con lui, va dal questore e ottiene un provvedimento per ATTI PERSECUTORI. Riesce a tappargli la bocca esattamente alla vigilia dell'annunciata puntata di Corona sui rapporti Fedez/Lucci. Di cui tra l'altra l'aveva messo al corrente Fedez, visto che si è portato dietro Corona e l'avvocato Chiesa alla mediazione con Iovino. Ma non è incredibile?

Ha ribadito la sua posizione sottolineando di essere stata "ignorata" dalla giustizia perché le sue numerose denunce non sono mai state affrontate. "Dalla prima denuncia a Corona per cose gravissime a cui sono seguite le altre sei è passato un anno e due mesi. Non hanno neppure chiuso le indagini. Ignorata. Fedez mi denuncia perché gli ho scritto "bimbominkia" (wow), io già rinviata a giudizio e processo iniziato. Processo per "bimbominkia", tra l'altro espressione che si auto attribuisce nella canzone "Noi bimbominkia for life". E aggiungo: Fedez è a Sanremo, una giornalista chiede a Conti come mai Killa no e Fedez sì, visto che è indagato per la rissa, e IL GIORNO DOPO arriva la richiesta di archiviazione per Fedez".

"Ho chiesto aiuto alla legge, ma il sistema protegge i potenti"

"Non voglio scrivere qui le mie conclusioni, ma una cosa la posso dire e il mio avvocato lo sa. Quando è iniziata la faida tra Fedez e Corona, la prima cosa che ho detto è: con lui Corona non la passa liscia. E mi taccio" ha continuato Selvaggia Lucarelli che si è detta "dispiaciuta" per Fabrizio Corona e "per me e per le persone attorno a me, che dovranno continuare a subire ancora per secoli. E per il sistema, che protegge i potenti". Riferendosi a Fedez, ha aggiunto:

Io non sono amica di criminali, non chiedo favori a criminali, non dico a criminali "ti faccio un regalo", non sono amica di pregiudicati che perseguitano e minacciano gente attraverso tutti i canali social possibili, non racconto la vita delle persone con cui ho fatto figli ai pregiudicati ingestibili, non vado sotto casa della gente per risse, non piagnucolo perché sono tanto stressata povera me. Poi chiedo aiuto alla legge, sempre così solerte nel giudicare me. E mi attacco al ca**o.

Riferendosi alla "pu**ana" che cita Fedez nell'audio pubblicato da Corona, ha continuato: "Ovviamente parlava di me. Quello che mi denuncia per bimbominkia, con l'amichetto che improvvisamente gli genera stress, mi chiamava la "puttana". E ha continuato:

Quello che Corona diceva e scriveva di me e delle altre sue vittime gli piaceva eh? Andava bene quello che faceva alla pu**ana. Il mostro, purtroppo, l'ha creato proprio quello che è andato a piagnucolare in questura. Se Corona fosse stato isolato, denunciato e disarmato fin dall'inizio, non avrebbe preso il potere mediatico che ha.

Per concludere, la Lucarelli ha tirato citato i contenuti di Falsissimo, "robaccia col materiale fornito dal rapper che piagnucola, lo ha armato definitivamente contro tutti i suoi nemici, ex moglie compresa": "Prima non se lo filava nessuno. E la stampa, anziché accorgersi del pericoloso cortocircuito che si stava creando, l'ha pure coronato come il genio della comunicazione. Il tutto mentre gli ebeti sui social si facevano grasse risate sulle corna altrui. In questa storia fanno tutti pena, e come dicevo giorni fa, finisce male", ha concluso,