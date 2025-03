Fabrizio Corona: “Fedez sapeva tutto quello che avrei pubblicato, vi farò vedere le prove”

video suggerito

Fabrizio Corona risponde alla richiesta di ammonimento ricevuta da Fedez in una puntata di Corona on air, l'ormai tradizionale rubrica che anticipa i contenuti degli speciali Falsissimo. Accompagnato dall'avvocato Ivano Chiesa, Corona ha anticipato alcuni temi relativi all'inchiesta "Curva Sud" che sarà svelata nella prossima puntata e non poteva mancare la replica al rapper: "Perché tu dal momento che decidi di fare una contronarrazione nei miei confronti con lo youtuberino…". E a questo punto rivela che i contenuti della puntata di Falsissimo erano praticamente stati condivisi proprio con Fedez: "Negli ultimi mesi mi ha chiamato 7000 volte, mi ha dato 7000 notizie, mi ha chiesto di pubblicare le cose, vedrete tutto su Falsissimo".

Che cosa ha detto Fabrizio Corona su Fedez

Fabrizio Corona spiega: "La storia di Fedez la raccontiamo nella parte finale, quella a pagamento, con tutte le chat. Perché? Perché mi è arrivato un ammonimento. Si dice che ho un comportamento persecutorio e che ho divulgato contro la sua volontà i documenti della sua vita privata". Corona, con l'aiuto dell'avvocato, racconta: "Negli ultimi mesi mi ha chiamato 7000 volte, mi ha dato 7000 notizie, mi ha chiesto di pubblicare le cose, vedrete tutto su Falsissimo". E ancora: "Anche la puntata l'ha vista prima e mi dice: non dire che ti ho dato io i messaggi, lo dice a me al mio braccio destro. C'è tutto registrato e pubblicherò tutto in puntata".

L'attacco di Corona a Fedez: "Ti ho sdoganato, mi sono preso la merda e tu sapevi tutto"

Corona rincara la dose, sostenendo che Fedez fosse a conoscenza dei contenuti prima della messa in onda:

Io mi sono preso la merda e invece l'ho sdoganato. Se la critica lo ha acclamato è grazie a me. Perché tu dal momento che decidi di fare una contronarrazione nei miei confronti con lo youtuberino, e mi chiami cinquanta volte per chiedermi di non pubblicare niente, poi dopo pubblichi il tuo video e mi dai dell'infame…questa non è la Kings League dove tiri col piede sinistro fumando la svapo, questa è la Champions League e ci gioco solo io. Guardati Falsissimo, lunedì".

L'ammonimento di Fedez: "Terrorizzato dalle falsità di Corona"

Fedez, nella giornata di domenica, aveva presentato una richiesta di ammonimento al questore di Milano contro Corona per "ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private". Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il rapper, tramite i suoi legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, contesta tutte le rivelazioni fatte in "Falsissimo", definendole "falsità". Tra le contestazioni anche la storia della presunta chiamata all'amante Angelica Montini prima delle nozze con Ferragni, che secondo il rapper "getta pesantissimo discredito sulla mia figura di marito e padre". La risposta alle parole di Fedez arriveranno nella prossima puntata di Falsissimo, lunedì 23 marzo.