Fedez smentisce Fabrizio Corona: "La telefonata che ha pubblicato è falsa, non è la mia voce" A Fanpage.it, Fedez smentisce gli audio pubblicati da Fabrizio Corona in cui si sentiva la voce di Fedez commentare la diffida di Chiara Ferragni alla pubblicazione dell'ormai noto episodio di Falsissimo: "La telefonata è falsa".

Fedez smentisce Fabrizio Corona. A Fanpage.it, la smentita in merito all'articolo relativo agli audio pubblicati da Fabrizio Corona in cui si sentiva la voce di Fedez commentare la diffida di Chiara Ferragni alla pubblicazione dell'ormai noto episodio di Falsissimo. "In merito all'articolo pubblicato in data odierna relativo alla notizia pubblicata dal sig. Fabrizio Corona e ripresa da diversi social media, si rappresenta che la stessa è falsa e in quanto tale vi chiediamo la rimozione dell'articolo". Fedez, dunque, smentisce il contenuto degli audio pubblicati da Fabrizio Corona.