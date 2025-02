video suggerito

La telefonata di Fedez a Corona prima di Sanremo 2025: “Sei proprio un infame” In un video-retroscena pubblicato su Youtube da Ale Della Giusta, Fedez telefona a Fabrizio Corona chiedendogli di non pubblicare il secondo episodio di Falsissimo, incentrato su Chiara e i suoi presunti tradimenti. Una promessa fatta ma poi non mantenuta. “Sei il manipolatore più bravo che conosca”, dice il rapper dopo aver attaccato. Ecco tutto quello che è successo prima di Sanremo 2025. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

292 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez ha pensato di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025. Dopo l'uscita del video di Fabrizio Corona, in cui si parlava della fine del matrimonio con Chiara Ferragni e della relazione parallela con Angelica Montini, il rapper ha pensato di non partecipare alla kermesse. A rivelarlo lui stesso in un racconto fatto dallo youtbuer Alessandro Della giusta, con cui ha passato i 10 giorni prima della gara. Nel video la telefonata di Fedez all'ex re dei paparazzi, in cui gli chiede di non far uscire il secondo episodio di Falsissimo, incentrato su Ferragni e sui tradimenti. Ecco i retroscena pre Festival e tutto quello che è successo.

La telefonata a Corona prima dell'uscita del video su Chiara Ferragni

Il giorno prima del Festival, lunedì 10 febbraio, Fedez telefona a Fabrizio Corona chiedendogli di non pubblicare il secondo episodio di Falsissimo, che avrebbe parlato di Chiara Ferragni e dei suoi tradimenti, tra cui quello presunto con Achille Lauro. Nel video pubblicato da Ale della giusta si sente la chiamata del rapper all'ex re dei paparazzi, preceduta da alcuni messaggi. "Non ne posso più di sentire questo io", dice Fedez. E poi spiega: "Gli ho detto ‘non so più come spiegartelo, mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire niente per favore, pensa ai miei figli'. Lui mi ha risposto ‘ti chiamo". Nella conversazione telefonica Corona spiega come sarebbe stata la puntata: "Federico, è una puntata che due cogl**ni perché è tutto sul lato giuridico, non c'entra niente con la scorsa". "Sei il manipolatore più bravo che io abbia mai visto", risponde Fedez dopo aver attaccato.

Corona non mantiene la promessa e pubblica il video: la reazione di Fedez

Convinto che Corona mantenesse la promessa, Fedez si concentra sulla musica e si prepara al suo debutto al Festival. Il rapper si reca alle prove generali all'Ariston che vanno meglio del previsto e che sono state il punto di svolta nella sua esperienza alla kermesse. "È stato il momento chiave in cui ha deciso che non avrebbe mollato", spiega Ale della Giusta. Così, Fedez sfila sul green carpet e fa parlare di sé con i suoi occhi completamente neri per via di apposite lenti, che però scatenano diverse ipotesi.

Nel frattempo esce il secondo episodio di Falsissimo. L'ex re dei paparazzi non mantiene fede alla promessa. Fedez lo chiama: "Perché devi scrivere una cosa che non è vera? Ti ho chiesto ‘Fabri, mi prometti che non fai uscire sto ca**o video di Chiara e i tradimenti?'". Corona ammette di aver mentito, precisando di non aver mai pensato al fatto di non pubblicarlo. In macchina di ritorno dall'Ariston, il rapper commenta: "Comunque è proprio un pezzo di me**a. Mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame".