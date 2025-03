Antonela Fiordelisi ufficializza l’amore con Giulio Fratini, ex di Gregoraci: la prima foto insieme

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Fiordelisi ha ufficializzato la storia d'amore con Giulio Fratino. La showgirl ha pubblicato su Instagram la prima foto che la ritrae insieme al fidanzato, imprenditore di professione e in passato già al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Elisabetta Gregoraci. I due si trovano in vacanza alle Maldive per festeggiare il 27esimo compleanno di lei. A parlare per la prima volta della loro frequentazione era stato il settimanale Chi, che li aveva paparazzati insieme.

La prima foto di Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini insieme

È stata Antonella Fiordelisi, con alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, a ufficializzare la storia d'amore con Giulio Fratini, che sarebbe iniziata alcuni mesi fa. Come mostrano le foto, i due stanno trascorrendo una romantica vacanza alle Maldive, organizzata in occasione del 27esimo compleanno dell'ex schermitrice. Tra le immagini, anche una che li ritrae abbracciati insieme e sorridenti in acqua: il primo selfie di coppia. "Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere", ha scritto Fiordelisi come didascalia delle immagini.

La storia tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

A inizio marzo Fiordelisi e Fratini erano stati paparazzati per la prima volta dal settimanale Chi, che li aveva avvistati dopo una notte passata insieme nell'hotel di lui a Firenze. I due sono apparsi piuttosto complici e affiatati anche mentre passeggiavano per le via della città e mentre si trovavano allo stadio ad assistere a una partita della Fiorentina. "Una relazione che va avanti da due mesi e che è stata vissuta in gran segreto da entrambi", aveva spiegato il settimanale a proposito del loro rapporto. Prima dell'influencer, l'imprenditore ha avuto una storia lunga due anni con Elisabetta Gregoraci.