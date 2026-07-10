Anna Falchi litiga al ristorante col compagno Andrea Crippa: “Non posso sempre pensare ai paparazzi”

Anna Falchi e il compagno Andrea Crippa sono stati beccati mentre litigavano animatamente in un ristorante romano. Non è la prima volta che accade, ma la conduttrice, ormai, sembra aver fatto l’abitudine ai paparazzi.

Anna Falchi e il compagno Andrea Crippa sono stati beccati in un ristorante romano nel bel mezzo di una discussione. I due, infatti, stavano parlando animatamente e l'obiettivo dei fotografi del settimanale Oggi ha subito individuato i due intenti a battibeccare. Niente che non possa succedere a una coppia, tanto che è stata la stessa conduttrice a specificare di non pensare all'idea che qualche paparazzo possa intercettare qualche suo momento privato.

Il litigio in un ristorante romano

Negli scatti pubblicati sul settimanale Oggi, i due si trovano in un ristorante romano, all'aperto, mentre lei è intenta a parlare in maniera piuttosto animata, gesticolando, mentre Andrea Crippa la ascolta tenendo il telefono in mano. C'è un momento, poi, in cui Falchi sembra lamentarsi di qualcosa, al punto che il compagno si ferma, la guarda, posa il cellulare e non abbassa mai lo sguardo. Non è chiaro cosa sia successo, ma senza dubbio la conduttrice deve aver richiesto una maggiore attenzione, che fino a qualche attimo prima sembrava altalenante, perché la discussione pare si sia accesa ancor di più. Sulle pagine del settimanale vengono raccontati anche gli istanti successivi, dove Crippa cerca di placare gli animi, arrivando a scambiare un bacio che sembra rimettere a posto le incomprensioni. Invece, poco dopo, tornando verso casa, la discussione riprende, per poi scemare una volta varcata la soglia del palazzo in cui abita la presentatrice.

La storia d'amore tra Anna Falchi e Andrea Crippa

Non è la prima volta che i due vengono beccati dai fotografi e infatti la conduttrice, contattata dal settimanale Oggi ha chiaramente detti: "Siamo molto passionali, litighiamo come tutti, non posso sempre pensare ai paparazzi". Un modo per stemperare le possibili voci di un rapporto incrinato, cosa che non corrisponderebbe al vero. I due stanno insieme da gennaio 2024 e anche all'inizio della loro frequentazione furono scoperti da un altro noto settimanale. Tra Crippa, commissario della Lega in Toscana e la conduttrice, ci sono ben 14 anni di differenza. C'era stato lo scorso anno, un altro precedente, in fatto di liti. I due avevano iniziato a litigare dopo cena, attorno alle 23:30, un litigio durato due ore consumatosi nella macchina di lei, poi conclusasi in un abbraccio. Mentre di recente, in occasione del compleanno di lei, i due si mostravano complici e innamorati.