Antonella Fiordelisi contro un ex: “Va a letto con una mia amica”, si tratterebbe di Giulio Fratini

Antonella Fiordelisi lancia una stoccata contro un ex fidanzato “colpevole” di frequentare una sua amica dopo la fine della loro storia. E tra un commento e l’altro, in risposta alle domande che le sono arrivate via Instagram, lascia intendere si tratterebbe di Giulio Fratini.

Antonella Fiordelisi ha lanciato una pesante stoccata nei confronti di un ex fidanzato “colpevole” di frequentare una sua amica dopo la fine della loro relazione. Dopo avere pubblicato un video girato a Mykonos, dove si trova in vacanza, l'influencer ha scritto: "Sono consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va a letto con una mia amica pensando di farmi i dispettucci".

Parole che, alla luce del recente flirt tra Guglielmo Vicario ed Elisa Maino (il calciatore è stato in passato legato ad Antonella), avevano spinto i follower a pensare che il riferimento fosse proprio al portiere del Tottenham. Ma così non è e a chiarirlo è stata la stessa Fiordelisi che, rispondendo a chi le chiedeva se stesse parlando di Vicario ed Elisa Maino, ha replicato: "Sei fuori binario". Non ha smentito, invece, i numerosi commenti di chi ipotizzava che il destinatario della stoccata fosse Giulio Fratini, suo ultimo fidanzato noto.

Che il riferimento fosse proprio all'imprenditore lo lasciano intendere anche altri commenti pubblicati sempre su Instagram. A un utente che le chiedeva come mai avesse ritenuto quell'uomo perfetto finché l'aveva omaggiata con borse e costosi viaggi, Antonella ha risposto: "I viaggi erano i miei regali di compleanno e le borse le ho sempre comprate da sola".

L'influencer ha poi aggiunto che l'ex fidanzato in questione non sarebbe mai piaciuto a suo padre Stefano. Un altro indizio che si tratterebbe di Fratini che, in passato, era stato presentato ai genitori di Antonella. Numerosi follower sostengono inoltre di avere individuato anche l'amica alla quale Fiordelisi faceva riferimento e, di fronte ai commenti che ne rivelavano l’identità, l'influencer non ha smentito, lasciando intendere che chi la segue abbia identificato sia l'ex sia la donna coinvolta. "Un’amica ospitata a casa a Milano solo qualche mese fa", ha aggiunto Antonella, evidentemente infastidita.

La relazione con Fratini, è evidente, si sarebbe conclusa in maniera burrascosa. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha però voluto chiarire un aspetto: diversamente da quanto circolato in rete, sarebbe stata lei a lasciare Giulio dopo un anno di relazione, e non il contrario. "Non mi andava bene la relazione", ha scritto, senza però entrare nel dettaglio delle ragioni che hanno portato alla rottura. Fanpage.it ha contattato Fiordelisi per chiederle una dichiarazione ma l'influencer non ha risposto.