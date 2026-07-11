Silvia, fidanzata di Mirko Brunetti: “Perseguitata dalle fan di Perla, hanno scritto al mio datore di lavoro”

Bersagliata da centinaia di insulti, Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, ha deciso di passare al contrattacco e denunciare quanto, a suo dire, le accade sistematicamente sui social da oltre un anno: “Le fan di Perla Vatiero mi perseguitano”.

Silvia Ghio è la giovane donna che, un anno e mezzo fa, è diventata popolare sui social grazie alla sua storia d'amore con Mirko Brunetti. Ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, Mirko aveva partecipato a entrambe le trasmissioni insieme a Perla Vatiero, sua ex compagna, con la quale aveva ritrovato l'intesa proprio nella Casa del reality show di Canale 5. Una volta tornati alla vita reale, però, i due avevano deciso di lasciarsi definitivamente e, da single, Mirko ha conosciuto Silvia che, sei mesi dopo la rottura con Perla, è diventata la sua nuova compagna.

È trascorso un anno e mezzo da quel momento ma, secondo Silvia, quel nutrito gruppo di fan che sperava in un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla non le avrebbe mai perdonato la sua "intromissione". Per questo motivo, sostiene di essere stata bersagliata sui social. Silvia è rimasta in silenzio fino a oggi ma, ormai sfinita dalle critiche che compaiono sotto i contenuti che pubblica, ha deciso di raccontare pubblicamente quanto starebbe vivendo per avere intrapreso una relazione con Brunetti.

"Tro**, ces**, brutta, grassa… solo perché un anno e mezzo fa mi sono fidanzata con un ragazzo che ha fatto due programmi televisivi. Ma ci rendiamo conto?", ha dichiarato con fermezza nel reel pubblicato poche ore fa su Instagram. Il suo sfogo ha il sapore dell'esasperazione e nasce dal fatto che la maggior parte degli insulti che riceve, racconta, non riguarderebbero lei personalmente ma esclusivamente la sua relazione con Mirko. A scatenare tanto astio sarebbe infatti il fatto di essersi fidanzata con un uomo che molti avrebbero voluto vedere ancora accanto alla sua ex.

Ma, sempre secondo il suo racconto, gli attacchi non si sarebbero fermati ai social. "Vi siete permessi di scrivere ai miei datori di lavoro, ai miei insegnanti di accademia che io facevo la prostituta e avete intere pagine social dedicate a denigrarmi", ha aggiunto Silvia, spiegando di sentirsi ormai stremata da una situazione che, a suo dire, va avanti da troppo tempo.