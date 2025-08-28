Mirko Brunetti risponde alle critiche sulla storia con Silvia Ghio: “Basta ca**ate, magari l’avessi conosciuta prima”

Mirko Brunetti, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, torna ad esporsi sui social con uno sfogo legato alla sua nuova relazione con Silvia Ghio. Dopo la rottura definitiva con Perla Vatiero nell’agosto 2024, ha ritrovato serenità al fianco di Silvia, incontrata durante un corso di recitazione a Roma: "Magari l'avessi conosciuta prima, tra noi una storia normale".

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Nelle ultime ore, una segnalazione rilanciata da Deianira Marzano aveva sollevato nuove polemiche: una follower aveva notato alcune Instagram Stories di Silvia che mostravano una camera romantica con palloncini e cuori. Secondo alcuni utenti, sarebbe stata la prova che la relazione tra i due fosse iniziata subito dopo la fine della storia con Perla Vatiero, insinuando una sovrapposizione temporale. Mirko ha quindi replicato duramente sui social, smentendo ogni sospetto: “Ah regà, ma dopo un anno non ve siete stufate di raccontà ca**ate? Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale. Lo dico per voi, fate ridere tutti”. Ha poi aggiunto: “Magari l’avessi conosciuta prima. Comunque l’anniversario è a dicembre. Dai, andiamo avanti tutti”.

La fine della storia con Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero avevano annunciato la fine della loro storia ad agosto 2024. Tra le storie Instagram, Vatiero scriveva: "Interrompiamo il nostro cammino insieme. Sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o le si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento". A marzo 2025, poi, Brunetti ha ufficializzato la storia con Silvia Ghio attraverso una foto condivisa su Instagram. Da lì, purtroppo, i numerosi insulti da parte di alcuni fan, che non si sono mai rassegnati alla fine della storia degli ex di Temptation Island e che hanno spinto la ragazza a procedere per vie legali.