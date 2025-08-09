Perla Vatiero beccata con Rosario Guglielmi in Calabria, cosa ci facevano insieme i due ex di Temptation Island

Perla Vatiero continua ad essere al centro dei gossip degli ultimi giorni. Dopo le voci sul suo presunto flirt con un ragazzo conosciuto in Sardegna di nome Cady, di recente è stata paparazzata in Calabria insieme a Rosario Guglielmi, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Sul suo profilo Instagram, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni chiarisce i motivi del loro incontro.

Perla Vatiero insieme a Rosario Guglielmi, il motivo dell'incontro

A pubblicare lo scatto che ritrae insieme i due ex del reality condotto da Filippo Bisciglia è stata Claudia Mariani, blogger appassionata di gossip, spesso attiva su TikTok. Nello scatto i due camminando semplicemente vicini, fianco a fianco, e non c'è niente che possa suggerire che tra loro ci sia qualcosa di più che vada oltre un mero rapporto di conoscenza. A confermare questa supposizione è stato Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram ha spiegato che i due si sarebbero incontrati solo per lavoro: "Nessun gossip strano, incontro di lavoro", ha scritto l'esperto.

Rosario e Lucia di nuovo insieme dopo il reality?

Nel frattempo, negli ultimi giorni Rosario Guglielmi era stato avvistato di nuovo insieme alla sua ex fidanzata Lucia Ilardo, anche dopo il suo tradimento con il single Andrea Marinelli svelato a Temptation Island da Filippo Bisciglia nella puntata "un mese dopo". Anche in quel caso, a pubblicare il video dei due ex partner era stato Lorenzo Pugnaloni, nel quale si vedeva il ragazzo salutare con un abbraccio Antonio Panico e Valentina Riccio in stazione, prima di stringere con affetto anche la sua ex, per poi dirigersi verso il suo binario. Il filmato dura pochi secondi ma documenta la loro vicinanza, lasciando ai fan della coppia una piccola speranza che tra loro possa anche esserci un riavvicinamento in futuro.