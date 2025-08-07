Perla Vatiero insieme a Cady Gueye dopo Mirko Brunetti, com’è nato il gossip su un nuovo flirt

Sorrisi, baci e il brano "Devastante" di Olly a fare da sottofondo: risale al 5 agosto un video pubblicato su Tik Tok da Cady Gueye in cui il ragazzo si mostra insieme a Perla Vatiero in atteggiamenti affettuosi. Dopo la fine della storia con Mirko Brunetti, l'ex del Grande Fratello non si era mai mostrata pubblicamente insieme a un altro uomo, motivo per cui il filmato ha collezionato quasi 400mila visualizzazioni e centinaia di commenti in meno di 48 ore. Fonti vicine a Gueye, però, riferiscono a Fanpage che tra i due pare ci sia stato solo un flirt in Sardegna, dove entrambi si trovavano per le vacanze estive. Difficile dedurlo da un video simile o credere sia un'ipotesi concreta, ma i fan di Vatiero hanno voluto credere che questo sia comunque un modo per voltare pagina e il gossip, presto detto, è stato servito suo malgrado.

Il video virale su Tik Tok e il silenzio di Perla Vatiero

Il filmato è stato pubblicato dallo stesso Cady Gueye il 5 agosto sul suo profilo Tik Tok: lui e Vatiero sono insieme in barca, scherzano e il bacio sulla guancia unito al brano romantico scelto come sottofondo dal ragazzo hanno fatto pensare che tra loro potesse esserci più che una semplice amicizia. Ad avvalorare l'ipotesi, la didascalia a corredo del filmato, che recita: "Lo diciamo oppure no?".

Come spesso accade quando si parla dei "Perletti", i sostenitori della coppia formata da Vatiero e il suo ex Mirko Brunetti, la cui storia si è conclusa ormai da tempo, a corredo del post sono stati centinaia i commenti contro la presunta nuova fiamma dell'ex gieffina. "Mirko, cosa aspetti ad andartela a riprendere prima che te la rubino per sempre?", recita uno dei più apprezzati, a cui lo stesso Gueye ha risposto, scrivendo: "Già l'ha persa". Perla, però, non ha proferito parola. Né un like al video, né un commento che lasciasse intendere o smentisse che possa trattarsi di un rapporto che vada oltre l'amicizia.

Cosa apprende Fanpage

Fonti vicine a Cady Guaye riferiscono a Fanpage che tra loro sarebbe ipotizzabile un flirt fugace in Sardegna durante le vacanze estive che entrambi stavano trascorrendo sull'isola. Al momento, però, tutto tace da parte dei diretti interessati ed è ancora presto per dire se si sia trattato di un semplice scherzo tra i due, un modo per ironizzare sui gossip estivi che nascono da un semplice video social, o se ci sia davvero qualcosa di più profondo.

Chi è Cady Gueye

Cady Gueye ha 28 anni, è originario di Lecco ma vive da qualche anno a Milano. Su Instagram è presente con il nome "cady.tz" e insieme al suo socio Riccardo Colombo è il fondatore di una startup che si occupa di "cristallizzare" t-shirt sportive sotto forma di sculture di design. Non è un volto noto al mondo dello spettacolo, ma lo bazzica spesso, infatti per il suo lavoro di frequente è a contatto con personaggi noti del mondo dello sport, da Davide Bartesaghi a Olivier Giroud, Rafael Leao e Theo Hernandez. È probabile che l'incontro con Perla Vatiero in Sardegna sia stato frutto di una convergenza mondana.