La fidanzata di Mirko Brunetti denuncia i fan di Perla Vatiero: “L’amore non è una colpa, diffuse falsità su di me”

Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, annuncia di aver preso provvedimenti contro chi diffonde falsità ed epiteti sul suo conto “che non rispecchiano la mia persona”. La decisione dopo gli insulti ricevuti da alcuni fan di Perla Vatiero, che l’avrebbero presa di mira continuando a sperare in un loro ritorno di fiamma.

Lo sfogo di Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti

Dopo aver ricevuto "innumerevoli e continui insulti che ricevo ogni giorno da diverso tempo senza alcun motivo ne ritegno", Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, ha deciso di prendere provvedimenti. A dirlo è stata lei stessa attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram. "Parto dal presupposto che nessuno meriterebbe un odio simile, a maggior ragione se questo scaturisce da racconti falsi e romanzati da persone che non capiscono che la vita degli altri non è un gioco con cui passare il tempo", ha continuato. Stare con una persona non può essere una colpa e, per questo, "non è normale che ci siano “conseguenze” per aver conosciuto una persona single ed essersene innamorata". Infine ha concluso:

Io continuo a credere che nella vita la gentilezza ripaghi sempre, prima o poi tutto torna. Per questo, denunciando varie persone, ho deciso di smettere di accettare falsità ed epiteti che non rispecchiano minimamente la mia persona. Bisogna smettere di bypassare queste cose come normali perché non lo sono.

La fine della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero avevano annunciato la loro rottura ad agosto dello scorso anno. Tra le storie Instagram, Vatiero scriveva: "Interrompiamo il nostro cammino insieme. Sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o le si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento". A marzo 2025, poi, Brunetti ha ufficializzato la storia con Silvia Ghio attraverso una foto condivisa su Instagram. Da lì, purtroppo, i numerosi insulti da parte di alcuni fan, che non si sono mai rassegnati alla fine della storia degli ex di Temptation Island.