video suggerito

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si lasciano, la disperazione dei fan: “Due ragazze sono in ospedale” Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati definitivamente e la comunità di fan dei due, i “Perletti”, si mostra distrutta tra video su TikTok e annunci di gente in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

107 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati definitivamente. Dopo averlo annunciato nella giornata di sabato 3 agosto, con due comunicati differenti pubblicati a distanza l'uno dall'altro, è scattato lo psicodramma all'interno della comunità dei Perletti, che non sono una comunità composta da persone che possono essere associate all'aggettivo tanto in voga nel milanese, ma proprio i fan dei suddetti. Un dramma tale da scatenare la disperazione al punto che due ragazze, come comunicato dai fan, sono finite dritte all'ospedale.

"Due ragazze in ospedale": cosa è successo ai fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

I fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono piombati in uno stato di tristezza e depressione. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto notare: "Due delle nostre ragazze sono in ospedale. Stanno male a causa della rottura, Sono svenute senza riprendersi. Sono state tutta la notte in ospedale, per rendervi conto che questi ragazzi sono veri e umili. Non è giusto che deve finire, l’amore in loro non può essere distrutto così".

L'autore tv Fran Altomare, invece, ha ricondiviso un TikTok di una dei fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero nel quale parla di "incubo" e di "volto straziato dalle lacrime": "Non ce la faccio ma proprio per questo volevo mandare un messaggio a Mirko e Perla, ragazzi straordinari. Il successo, la casa bella, i soldi pagano, ma credetemi quando non si possono condividere con le persone che amate e amate veramente, tutto perde senso ed importanza. Pensateci perché il vostro è un grande amore. Sempre dalla vostra parte". Una situazione davvero inusuale per una coppia che, in fondo, non ha fatto altro che passare da Temptation Island al Grande Fratello, senza nessuna impresa davvero rilevante. Siamo oltre il dolce e la frutta, in questo caso. È già arrivato il conto, ma senza caffè e ammazzacaffè.