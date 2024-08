video suggerito

Perla Vatiero ad Amalfi fa sognare i fan: perché le ultime foto richiamano la storia con Mirko Brunetti Mirko Brunetti non rompe il suo silenzio social dopo la rottura da Perla Vatiero. Quest’ultima, invece, condivide quotidianamente la sua vita con i fan su Instagram. Nelle ultime ore la cena dell’ex gieffina ad Amalfi ha acceso la curiosità dei fan dei Perletti che sperano in un ritorno di fiamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati della cronaca rosa e anche su X, dove le fan più accanite proseguono la loro ricerca sui motivi della separazione sperando di poterli rivedere uniti. C'è chi ha raccontato di essersi sentita male dopo la condivisione della story-annuncio di Perla Vatiero, chi invece ha finto di essere la madre di Mirko Brunetti con una sedicente cartomante per sapere se lui avesse tradito la fidanzata. Ad aprire il dibattito nelle ultime ore la vacanza dell'ex gieffina ad Amalfi, stessa località turistica che visitava spesso con il suo ex.

La vacanza di Perla Vatiero ad Amalfi, le fan: "Vuole sentirlo vicino"

"Non potevo non venire qui prima che finisse l'estate. Il mio posto del cuore": così Perla Vatiero ha commentato la sua tappa fissa ad Amalfi che tocca durante ogni estate. Stando al racconto delle fan dei Perletti, ci andava spesso con Mirko Brunetti, "in motorino", ed ecco che è scattata subito la curiosità di tutte di sapere se fosse andata lì per scatenare in lui una reazione o addirittura se fosse in sua compagnia.

Le Perliners, così come si fanno chiamare le fan più accanite, hanno notato anche un altro particolare, ovvero che qualcuno aveva scattato una foto alla giovane alzando in alto le braccia, come avrebbe fatto in passato il suo ex.

I fan non si danno pace e sperano, con ansia, in un ritorno di fiamma. La loro vicinanza ad Amalfi, però, è stata smentita dalle stories dell'amica di Perla, Martina Cascone, che ha condiviso alcune foto negli stessi luoghi frequentati dall'ex gieffina, lasciando intendere che stessero insieme.

Le ultime indiscrezioni dopo la rottura

Dopo l'annuncio della rottura, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno smesso di parlare della coppia, dedicandosi alla loro vita. A far chiacchierare nelle ultime settimane è stata l'indiscrezione secondo la quale Brunetti sarebbe stato scelto come uno dei papabili nuovi tronisti di Uomini e Donne. Ma, allo stesso tempo, Alessandro Rosica nel periodo di Ferragosto, ha raccontato che i due "si stanno risentendo". Nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati che stanno mantenendo il massimo riserbo sulla loro vita privata, senza considerare però la fame di gossip delle loro fan che sembrerebbero disposte a fare di tutto pur di conoscere la verità sul loro rapporto.