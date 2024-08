video suggerito

Fan dei Perletti si finge la madre di Mirko Brunetti con la cartomante: “Voleva sapere se ha tradito Perla” I fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero non trovano pace riguardo la rottura della coppia protagonista della passata stagione televisiva. Nelle ultime ore una fan ha finto di essere la madre dell’ex gieffino durante un incontro virtuale con una sedicente cartomante. Poche ore dopo è stata scoperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tornano al centro della cronaca rosa Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ma stavolta a tirarli in ballo una fan che ha finto di essere la madre dell'ex gieffino con una sedicente cartomante piuttosto seguita su Tik Tok. Ha chiesto informazioni riguardo la fine della storia dei Perletti cercando dettagli su presunti tradimenti. La notizia della fine della storia d'amore prima chiusa a Temptation Island e poi tornata in vita al Grande Fratello ha scatenato il dispiacere delle fan che ancora oggi non trovano pace. L'utente social che ha imbrogliato la cartomante è stata, però, subito scoperta.

Il video del dialogo tra una fan dei Perletti e una cartomante

Un utente social ha finto di essere la madre di Mirko Brunetti per chiedere a una sedicente cartomante seguita su Tik Tok, Anna Cartomante 64, presunti dettagli sulla fine della storia d'amore con Perla Vatiero. Ha indagato su eventuali tradimenti che avrebbero potuto scatenare la rottura, ascoltando con attenzione le parole dell'esperta di cartomanzia che le ha rivelato che l'ex gieffino avrebbe tradito la fidanzata. "Io vedo una donna, l'amore e una forma di tradimento. Vedo come se ci fosse una spada nel cuore. Mirko l'ha tradita, sta vivendo un momento difficile", le parole.

Le parole della cartomante dopo aver scoperto l'imbroglio

Nelle ultime ore l'accaduto è diventato virale sui social network e a rompere il silenzio, dopo aver scoperto l'imbroglio, è stata la sedicente cartomante. Con un video su Tik Tok ha commentato l'accaduto: "Ieri mattina è entrata una signora nella live, senza mostrare il viso e con pochi followers. Mi ha fatto una domanda su Mirko e Perla, voleva sapere come andasse la loro relazione. Si è presentata come la madre di Mirko, ma non era realmente lei, bensì una fan della coppia. Non avevo capito. Mi ha chiesto se c'è stato un tradimento e io ho detto la verità su quello che ho visto, che Mirko ha tradito la sua ragazza. Se avessi saputo una cosa simile, non mi sarei permessa di fare le carte".