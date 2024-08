Maika Randazzo comincia a seguire Mirko Brunetti dopo la rottura con Perla, nuovi incroci da Temptation Island

video suggerito

Nuovi incroci arrivano dall’ambiente che gravita intorno a Temptation Island, il docu-reality estivo campione di ascolti di Canale5. Maika Randazzo, tentatrice che ha catturato l’attenzione del pubblico dell’ultima edizione in virtù del rapporto nato con Lino Giuliano, ha cominciato a seguire Mirko Brunetti su Instagram. Fin qui nulla di strano, ma il “segui” arriva curiosamente a pochi giorni dall’annuncio della separazione tra Mirko e Perla Vatiero.

Mirko Brunetti non ha ricambiato

L’improvviso interesse dimostrato dalla tentatrice nei confronti di Brunetti sembrerebbe però non essere ricambiato. Mirko ha infatti scelto di non ricambiare la cortesia e ha evitato di inserire tra i profili seguiti quello di Maika, che si è così dovuta accontentare di un interesse che al momento sembrerebbe essere unilaterale. Anche Maika, terminate le registrazioni del programma, ha cominciato a frequentare il fidanzato conosciuto in trasmissione ma la loro relazione è durata appena una manciata di settimane prima di interrompersi definitivamente.

Mirko Brunetti ha annunciato la separazione da Perla Vatiero

Mirko e Perla hanno annunciato di comune accordo la loro separazione. Con un messaggio pubblicato su Instagram, l’imprenditore ha fatto sapere che il legame con la ex compagna, recuperato nella Casa del Grande Fratello dopo la rottura a Temptation Island, si era interrotto per volere di entrambi: “La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e sincera e ho sognato insieme ad ognuno di voi. Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Le nostre strade si dividono ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno difronte alle difficoltà che Perla potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene”.