video suggerito

“Come fai a non amare più Mirko?”, Perla Vatiero risponde ai fan su Instagram In alcune storie su Instagram Perla Vatiero risponde a chi gli chiede come faccia a non amare più Mirko, all’improvviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A inizio agosto Perla Vatiero e Mirko Brunetti, protagonisti dell'edizione 2023 di Temptation Island e del Grande Fratello hanno annunciato la loro separazione. In una storia su Instagram, la donna aveva scritto "Interrompiamo il nostro cammino insieme", chiarendo: "Sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o le si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento". Nei giorni scorsi anche Mirko aveva dato le proprie motivazioni e poche ore fa, rispondendo alle domande dei fan nelle storie Instagram, Perla ha voluto specificare alcune cose.

Perla risponde ai fan: Non insinuate cose assurde

Una delle domande diceva: "Come si può non amare una persona da un giorno all'altro? E non sentirlo così dal nulla". Vatiero ha colto l'occasione per specificare che i suoi DM erano pieni di domande del genere: "Ho i DM pieni di queste domande, ma mi chiedo: secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all'altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di 4 0 5 mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo".

A quel punto l'ex protagonista del GF ha spiegato: "I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà le affrontiamo in privato, come è giusto che sia e, soprattutto, come abbiamo sempre fatto. Preciso che non mi alzo una mattina all'improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita. Vi chiedo gentilmente di non insinuare cose assurde e di non inventare storielle strane, che a leggerle mi vien da ridere!".

Come sta Perla Vatiero dopo la rottura con Mirko

Poco prima Perla aveva risposto a chi le chiedeva come stesse: "Non è scontata come domanda, infätti grazie. Rispondere è un po' difficile, ma posso dirti che mi è servito tantissimo staccarmi dai social perché mi ero resa conto di essere poco presente nelle situazioni di vita personale e con le persone a me care. Tutto ruotava un po' intorno ai social e la realtà l'avevo trascurata un po'. Ecco perché mi è servito tanto staccare, sto imparando a gestire meglio alcune situazioni cogliendo di più gli attimi e pensando a me stessa". E per staccare ad agosto, chiarisce: "Non ho vacanze in progetto al momento. Trascorrerò qualche giorno al mare in famiglia".