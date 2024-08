video suggerito

Mirko Brunetti e Perla Vatiero distanti: “Forte crisi, la famiglia di lei è contraria alla relazione” Sarebbe scoppiata la crisi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero secondo gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano. Da giorni la coppia sarebbe distante, gli influencer scrivono: “La famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sarebbero in crisi. La coppia divenuta nota al pubblico del piccolo schermo con la partecipazione a Temptation Island la scorsa estate, dopo la rottura nel villaggio dei sentimenti aveva ritrovato la serenità nella casa del Grande Fratello. Terminati i reality, erano rientrati a casa insieme, ma negli ultimi giorni hanno smesso di condividere con i fan la loro vita di coppia. Si sarebbero allontanati, forse per lavoro, forse per motivi personali. Per gli esperti di gossip, Alessandro Rosica e Deianira Marzano, le cose tra loro non andrebbero più nel verso giusto.

L'indiscrezione su Mirko Brunetti e Perla Vatiero

L'influencer del pettegolezzo online Alessandro Rosica poche ore fa ha aggiornato il suo profilo Instagram per rivelare che la crisi sarebbe "sempre più forte" tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il rapporto sarebbe diventato turbolento anche a causa delle amicizie di lei che all'ex gieffino non sarebbero andate giù. "Inoltre la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko", si legge. A fornire altri dettagli anche Deianira Marzano che alle parole del collega ha aggiunto: "Pare che il papà di lei non gradisca più la presenza di Mirko".

Nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati che, attraverso le stories di Instagram, continuano a mostrarsi distanti. I problemi potrebbero essere nati dopo la segnalazione dello scorso 23 luglio che riguardava Mirko Brunetti: lui ruppe il silenzio raccontando che il gossip gli aveva provocato "problemi personali".

La segnalazione su Mirko Brunetti in piscina con altre ragazze

Risale allo scorso 23 luglio la vicenda della segnalazione su Mirko Brunetti. Fu l'esperto di gossip Amedeo Venza a raccontare di una giornata in piscina che l'ex gieffino avrebbe trascorso a casa di un amico, in compagnia di "due belle ragazze". A corredo di una foto, raccontò che Perla Vatiero non era a conoscenza dei fatti. Al rumor, ripose Brunetti che con una IG story smentì quanto dichiarato da Venza, aggiungendo: "Queste notizie stanno provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo".