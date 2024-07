video suggerito

Mirko Brunetti in piscina con delle ragazze, la rabbia dell'ex gieffino: "Foto che provocano gravi problemi" La rabbia di Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello e compagno di Perla Vatiero, fotografato in piscina con due ragazze. "Perla non ne sapeva niente", è la segnalazione sul suo conto. E il giovane reagisce male: "Queste foto stanno provocando gravi problemi personali".

A cura di Stefania Rocco

Una segnalazione che ha investito Mirko Brunetti, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, starebbe provocando al giovane grossi problemi con la compagna Perla Vatiero. A pubblicare le foto che lo ritraggono in piscina con due splendide ragazze è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha descritto così la segnalazione a carico di Brunetti: “Mirko Brunetti ha trascorso la giornata con un suo amico (che ha pubblicato delle storie e le ha tolte poco dopo) e altre due belle ragazze. Una è lei. Infatti, la piscina è la stessa. Tutto questo (pare) all’insaputa di Perla”.

La replica di Mirko Brunetti

Brunetti ha quindi replicato alla segnalazione sul suo conto dal suo profilo Instagram. Le foto devono avere provocato al giovane problemi con la compagna Perla, obbligandolo a una serie di precisazioni:

Sono costretto a precisare (e sapete bene quanto a me non piaccia fare certe cose) che tutto quello che sta girando è solamente frutto della fantasia di qualcuno. Una giornata di relax con gli amici è stata trasformata dai soliti noti in qualcosa di assurdo, seguendo volontariamente la strada più cattiva.

Mirko Brunetti: “Non ho dormito in quella casa”

“Detto questo, confermo la mia presenza in quella casa giusto il tempo di un aperitivo o più di lì e invito chiunque a poter dimostrare dove sia effettivamente il mio grave errore”, ha aggiunto l’ex protagonista del GF, “Probabilmente, non c’erano altre immagini da mostrare se non quelle dove si vede qualcuno che non sono io. A sottolineare la poca intelligenza di chi riporta certe notizie, è stata l’omissione intenzionale dei padroni di casa, dei loro amici e dei bambini con cui ho avuto il piacere di giocare e scherzare”. Quindi, Brunetti ha minacciato di adire le vie legali:

La storia cancellata dal mio amico, che tra l’altro sta subendo minacce e offese indicibili, non aveva nulla a che fare con quanto riportato e soprattutto non con me (era stata fatta a casa sua e tolta perché con la targa della macchina visibile). Inutile precisare di non avere dormito in quella casa, perché trovo tutto questo deprimente e pericoloso. Queste notizie stanno provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo. Perciò stavolta verranno presi provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza.