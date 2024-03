video suggerito

Perla Vatiero: “Mirko Brunetti è l’uomo della mia vita, ma non andremo a convivere subito” Ospiti di Verissimo nella puntata del 31 marzo, Mirko Brunetti e la neo vincitrice del GF Perla Vatiero hanno parlato della loro storia d’amore: “É l’uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo. Non andremo a convivere subito, devo prima riprendere in mano la mia vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

192 CONDIVISIONI condividi chiudi

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati ospiti di Verissimo nella puntata in onda domenica 31 marzo. La vincitrice del Grande Fratello e il fidanzato si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, qualche giorno dopo la fine del reality. I due sono pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro storia d'amore, tra voglia di privacy e normalità. In studio anche Greta Rossetti, che per mesi ha fatto parte di un ‘triangolo amoroso'.

La vittoria di Perla Vatiero al GF

"Non mi aspettavo di vincere, devo ancora metabolizzare", ha confessato Perla a Silvia Toffanin. "Inizialmente ero timorosa di entrare, ero in dubbio. É stata un'esperienza unica e inspiegabile, un viaggio magico. I miei genitori sono emozionati", ha poi confessato.

Nel momento in cui è stata proclamata vincitrice, Mirko è corsa ad abbracciarla. "Era più emozionato di me. Abbiamo parlato poco, ci siamo goduti il momento desideravamo da tanto non essere sotto le telecamere, stare insieme e la normalità", ha ammesso la neo vincitrice del reality.

La storia d'amore tra Mirko e Perla e il rapporto con Greta Rossetti

Tra Perla e Mirko non è sempre stato un amore facile, soprattuto quando lei si è trovata di fronte al ragazzo e alla fidanzata di allora Greta Rossetti, già concorrente al GF. "Ho pensato di andarmene, che non riuscivo a gestire una situazione difficile con Greta, sentivo troppa pressione", ha raccontato a Silvia Toffanin. Tuttavia, il loro sentimento non si è mai spento, nonostante le difficoltà:

Sapevo che c'era ancora del sentimento, già nel momento dell'incontro nella Casa. Era un pò la nostra situazione esterna ad aver complicato il tutto, avevamo fatto un passo troppo grande per la nostra età. Le nostre giornate non avevano senso, ci eravamo spenti.

Nei mesi passati nella Casa, Perla ha anche avuto modo di conoscere Greta e di parlare con lei di quanto accaduto con con Mirko. "Ha ammesso che era una infatuazione, si è fatta prendere dal momento. Non era innamorata", ha spiegato Vatiero. In studio poi è arrivata anche Greta, che oggi è serena al fianco di un altro uomo e che vede in Perla un'amica: "Giorno dopo giorno ci siamo conosciute e unite, è stata la mia forza nella Casa". Quello che è stato per mesi un ‘triangolo amoroso' ha avuto un epilogo felice per tutti e tre.

Il futuro di Perla e Mirko dopo il GF

In studio è arrivato anche Mirko Brunetti, che sogna un futuro con perla ma non vuole correre troppo per non rifare gli stessi errori del passato. "Abbiamo fatto dei grandi passi troppo presto, adesso dobbiamo viverci con spensieratezza e normalità, piano piano. Dobbiamo riassestarci un pò", ha spiegato. "É l'uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo. Non andremo a convivere subito, devo prima riprendere in mano la mia vita.