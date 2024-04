video suggerito

Perla Vatiero sul tatuaggio di Mirko Brunetti e Greta Rossetti: "Lui lo rimuoverà presto" Mirko Brunetti è pronto a rimuovere il tatuaggio che fece con Greta Rossetti dopo Temptation Island. In una live su Instagram ieri sera Perla Vatiero ha dichiarato: "Se lo toglierà? Sì, a momenti lo rimuoverà".

A cura di Gaia Martino

Mirko Brunetti e Perla Vatiero dopo il Grande Fratello si stanno vivendo la loro storia d'amore. Si sono ritrovati grazie al reality dopo la drastica rottura a Temptation Island, programma dal quale uscirono con altri partner. In una live su Instagram ieri sera, la vincitrice del programma di Alfonso Signorini ha rivelato che "a momenti Mirko Brunetti toglierà il tatuaggio fatto con Greta Rossetti".

Le parole di Mirko Brunetti e Perla Vatiero in live su Instagram

Perla Vatiero e Mirko Brunetti ieri sera hanno regalato ai fan una lunga live su Instagram. Hanno risposto a tutte le curiosità dei "Perletti" soprattutto a quella che riguarda il famoso tatuaggio che l'ex concorrente del GF Vip ha fatto con Greta Rossetti dopo Temptation Island. In segno del loro ‘amore', si tatuarono sul braccio la scritta "I tuoi occhi, la mia cura". Dopo l'epilogo della loro relazione e la ritrovata felicitàcon Perla Vatiero, Mirko sarebbe pronto a rimuovere quel ricordo. È stata la vincitrice del GF a rispondere alla domanda dei fan: "Se toglierà il tatuaggio? Sì, a momenti lo toglierà".

Davanti a quasi 42 mila persone, hanno poi parlato delle loro prime sensazioni una volta insieme. Ad attirare l'attenzione dei fan è stata una confessione di lei: "Quando sono arrivata l'ho abbracciato, non lo vedevo da 8 mesi". A chi ha seguito tutte le tappe della loro storia il tempo in cui sono stati distanti non coinciderebbe con la versione data da Perla ieri sera. Si sarebbe dunque accesa la curiosità secondo la quale, a quella famosa fashion week che scatenò la lite tra Brunetti e Greta Rossetti, i Perletti si sarebbero scambiati più di un semplice saluto. "9? No..in tilt" ha poi commentato Mirko, non rendendo chiaro il siparietto.

Non convivono ancora: "Dobbiamo prima riprendere in mano la nostra vita"

A Verissimo lo scorso weekend Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno raccontato di non essere ancora andati a convivere dopo il ritorno di fiamma. "Abbiamo fatto dei grandi passi troppo presto, adesso dobbiamo viverci con spensieratezza e normalità, piano piano. Dobbiamo riassestarci un pò" – ha spiegato lei a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5 – "É l'uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo. Non andremo a convivere subito, devo prima riprendere in mano la mia vita".