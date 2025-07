Perla Vatiero dopo Mirko Brunetti: “Faccio fatica a interessarmi a qualcuno. Ho seri problemi”

video suggerito

Mentre Mirko Brunetti si gode un nuovo amore, Perla Vatiero fatica a provare interesse per un uomo. Terminata la relazione più chiacchierata delle passate stagioni televisive, l'influencer ha raccontato ai suoi follower di Instagram di essere spaventata perché "raramente a me piace qualcuno". Mirko Brunetti e Perla Vatiero si resero protagonisti di Temptation Island nel 2023 prima di approdare nella casa del Grande Fratello. Si sono lasciati definitivamente nell'agosto 2024 e da allora hanno diviso le loro strade. Oggi Brunetti è fidanzato con Silvia Ghio mentre l'ex vincitrice del GF si gode la vita da single.

Le parole di Perla Vatiero sulla sua vita privata

Perla Vatiero si sta godendo la vita da single. Nessuno flirt in corso per l'ex del Grande Fratello che ha raccontato ai followers di Instagram di non riuscire a provare interesse per un uomo. Dopo la vacanza a Ibiza, ha spiegato: "Io non ho trovato manzi, forse sono io il problema. Le mie amiche mi prendono in giro, non mi piace mai nessuno". Poi ha continuato, ammettendo di essere preoccupata per il suo disinteresse: "Ho seri problemi. Una persona deve prendermi esteticamente, caratterialmente, guardo i modi, le movenze. Non so, ma faccio tanta fatica. Raramente a me piace qualcuno, questa cosa mi spaventa. Le mie amiche mi prendono in giro, dicono che sono troppo complicata".

Chi è la nuova fidanzata di Mirko Brunetti

A differenza dell'influencer, Mirko Brunetti ha ritrovato l'amore con Silvia Ghio. Ex semifinalista di Miss Italia, avrebbe conosciuto l'ex concorrente del Grande Fratello in Accademia di recitazione che entrambi frequentano a Roma. Nelle ultime settimane non nascondono più i loro sentimenti e su Instagram spesso condividono foto di coppia. L'ultima pubblicata poche ore fa li vede sorridenti davanti a un tramonto.