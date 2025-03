video suggerito

Mirko Brunetti volta pagina dopo Perla Vatiero: sui social pubblica la foto di una ragazza Mirko Brunetti sembra aver voltato pagina dopo la storia d’amore con Perla Vatiero. L’ex gieffino ha pubblicato sui social la foto di una ragazza, uno scatto che in molti hanno visto come conferma di una nuova relazione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la fine della storia con Perla Vatiero, Mirko Brunetti è pronto per un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L'ex gieffino ha condiviso sui social lo scatto di una ragazza bionda che, stando a quanto riportato da Biccy, sembrerebbe essere Silvia Ghio. Da tempo si rincorrevano le voci di una relazione tra i due e quella di oggi sembrerebbe una conferma.

Mirko Brunetti pubblica sui social la foto di una ragazza

"Non c'è bisogno di nessuna descrizione. Fa già ridere così". È solo uno dei numeri commenti che in queste ore stanno circolando su X, piattaforma in cui i fan dei Perletti (nome del fandom della coppia) stanno criticando Mirko Brunetti. L'ex gieffino, infatti, è accusato di aver rimpiazzato troppo velocemente Perla Vatiero. A scatenare l'ira degli utenti è stata una foto condivisa sui social da Brunetti: uno scatto di una ragazza di spalle intenta ad ammirare il tramonto. Stando a diverse indiscrezioni, si tratterebbe di Silvia Ghio, pre finalista di Miss Italia 2024.

La rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero avevano annunciato la loro rottura ad agosto dello scorso anno. Tra le storie Instagram, Vatiero scriveva: "Interrompiamo il nostro cammino insieme. Sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o le si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento". In un'intervista rilasciata di recente al quotidiano Libero aveva commentato il nuovo flirt del suo ex:

Leggi anche Ambra Angiolini scoppia in lacrime dopo lo spettacolo a teatro, gli applausi del pubblico la commuovono

Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro.